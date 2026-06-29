Se lleva el bote de propinas de un bar de Santander con 70 euros

SANTANDER 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha identificado a un hombre de 43 años como presunto autor del robo del bote de propinas de un bar de Santander con 70 euros.

Los hechos ocurrieron el viernes por la noche, poco antes de la medianoche, en un negocio hostelero del Paseo Pereda de la capital cántabra, ha informado en un comunicado la Policía Local.

Fue el propio responsable de este negocio quien avisó a la Policía de lo ocurrido y, posteriormente, los agentes identificaron a este hombre como presunto autor del hurto, por el que ha sido convocado a un juicio rápido por delito leve.