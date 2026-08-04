Sufre una lesión neurológica mientras conducía cerca de la Engaña y choca contra un turismo aparcado

Foto del traslado del hombre - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor que circulaba por la vía que da acceso al túnel de la Engaña, en Vega de Pas, sufrió el lunes una lesión neurológica mientras conducía y, tras indisponerse, acabó chocando contra otro turismo que se encontraba estacionado en el lugar.

El hombre fue atendido por el helicóptero del Gobierno de Cantabria y efectivos del 061.

Tras realizarle los equipos sanitarios una atención de urgencia, fue evacuado, bajo supervisión facultativa, en el helicóptero hasta el aeropuerto Seve Ballesteros.

Allí le esperaba una Soporte Vital Avanzado del 061, que le llevó al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha informado el 112 en sus redes sociales.