El Supremo avala la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega

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TORRELAVEGA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha avalado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Torrelavega al no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que respaldó la ordenanza municipal que regula la ZBE.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS acuerda en una providencia inadmitir a trámite el recurso de la Asociación Salvar Torrelavega contra el acuerdo del Pleno de julio de 2024 que aprobó definitivamente la ordenanza reguladora.

No lo admite por falta de fundamentación suficiente de los motivos alegados por la recurrente y por carecer de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, según se explica en la resolución, consultada por Europa Press.

Además, impone las costas procesales a la asociación, con un límite máximo de 2.000 euros, más el IVA correspondiente, a favor del Ayuntamiento de Torrelavega, y declara firme la resolución.

De esta manera, se ratifica la sentencia del TSJ cántabro y se confirma la validez de la ordenanza de la ZBE elaborada y aprobada por el Consistorio.

En febrero de este año, el alto tribunal cántabro ya desestimó los recursos presentados contra la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones y contra la ordenanza municipal que la regula, y recordó que la implantación de las ZBE es una obligación legal para los municipios de más de 50.000 habitantes.

Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC concluyó que el Ayuntamiento había fundamentado adecuadamente tanto la delimitación de la ZBE como su regulación mediante informes técnicos.

VALORACIÓN.

El alcalde, Javier López Estrada, ha mostrado su satisfacción por la resolución del Supremo, que "pone fin al recorrido judicial de este procedimiento y confirma que el Ayuntamiento de Torrelavega ha hecho lo que podía y lo que debía hacer".

A juicio del regidor, el pronunciamiento del alto tribunal "ratifica todos y cada uno de los pasos dados" por el Consistorio y por los técnicos responsables de la elaboración de la ordenanza, y pone de relieve que "el rigor" con el que se desarrolló todo el procedimiento administrativo.

A través de un comunicado, López Estrada ha agradecido el trabajo realizado de los servicios técnicos y jurídicos municipales y ha subrayado que "siempre" han defendido que la ZBE se había tramitado "con todas las garantías, pensando en el interés general y cumpliendo una obligación legal".

En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento elaboró un expediente "sólido desde el punto de vista técnico y jurídico" que ha sido respaldado por los tribunales.

MESES FUNCIONANDO CON NORMALIDAD.

También ha subrayado que la ZBE lleva meses funcionando "con normalidad, sin modificar el día a día de los ciudadanos", y ha incidido en que el objetivo del Ayuntamiento ha sido compatibilizar el cumplimiento de la normativa con el mantenimiento de la actividad económica, comercial y social de la ciudad.

Así, el alcalde ha indicado que la implantación de la ZBE forma parte de una estrategia para mejorar la movilidad urbana que abarca otras actuaciones, como los aparcamientos gratuitos en altura, la ERA gratuita, la ampliación del Torrebus, el servicio de bicicletas eléctricas o la peatonalización de espacios urbanos.