El Supremo inadmite el recurso de ecologistas contra el cupo de extracciones de lobos en Cantabria

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de Ecologistas en Acción Cantabria y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que el pasado verano desestimó los que estas entidades habían interpuesto contra los controles de lobo en la región, con un cupo de 41 extracciones para esta temporada, y que el TSJC veía "razonables".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS inadmite a trámite los recursos de casación de los ecologistas en una providencia fechada el pasado 11 de febrero y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En su resolución, la Sección Primera de dicha sala se basa en el incumplimiento de exigencias que la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece para estos escritos, como falta de fundamentación suficiente, y en la carencia de interés casacional para no admitir a trámite los recursos de los ecologistas, a los que impone las costas procesales, limitadas a un máximo de 2.000 euros.

El TSJ cántabro ya desestimó en julio los recursos de ambas entidades conservacionistas contra una resolución previa del mismo tribunal que rechazaba la suspensión cautelar que pedían del cupo de extracción de lobos para la campaña 2025-2026.

La Sala argumentó entonces que el estado de conservación de la especie era favorable y que habían aumentado las manadas, así como también los ataques al ganado, dentro de una expansión territorial del cánido.

Por eso, consideraba la eliminación de 41 ejemplares acordada en Cantabria una medida "razonable", teniendo en cuenta los daños acreditados por el Gobierno regional.

Y además, el lobo había dejado de ser especie protegida al norte del río Duero en primavera, cuando salió del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

En este sentido, el tribunal afeaba a los grupos ecologistas que siguieran exigiendo la misma protección que otorgaba al cánido la normativa precedente.

El TSJ consideró entonces que suspender la ejecutividad de la resolución "aumentaría en medida significativa el riesgo de ataques al ganado".

CONTINUARÁN LAS EXTRACCIONES

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, a través de un vídeo difundido por redes sociales, ha confirmado tras esta sentencia que el plan del lobo y las extracciones continuarán en la región, tal y como "ha avalado en diversas ocasiones" el TSJC, así como ahora el Tribunal Supremo "inadmitiendo a trámite el recurso de casación".

La consejera ha señalado que en su pronunciamiento de este lunes, el Tribunal Supremo (TS) "ni siquiera ha entrado a valorar" el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción y Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.

En este sentido, Susinos ha indicado que las dos resoluciones publicadas por el TS este lunes son "diferentes", ya que una se refiere al año 2022, cuando el lobo todavía estaba integrado en el LESPRE, y la otra es "actual", del año 2025.