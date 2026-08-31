Suprimidos nueve Cercanías de Cantabria este lunes por reajustes del servicio y averías

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SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve trenes de Cercanías Cantabria han sido suprimidos este lunes, 31 de agosto, por averías y reajustes del servicio ferroviario, según ha informado Renfe a los viajeros.

Ocho de las cancelaciones han sido en la línea C1, la que comunica Santander con Reinosa, y la novena en la C2, que va desde la capital hasta Torrelavega.

Las supresiones han comenzado a las 8.14 horas, con el tren con salida programada a Santander, que no ha circulado entre Bárcena y Reinosa, y se ha habilitado transporte alternativo por carretera.

Este Cercanías se ha cancelado por "reajuste del servicio ferroviario", según ha explicado la empresa encargada del mismo en su canal de WhatsApp, y lo mismo ha ocurrido con los servicios previstos a las 8.52 horas y a las 9.57 horas de Reinosa a Bárcena.

Asimismo, Renfe ha anunciado ya la supresión del tren con salida a las 12.15 horas de Santander, entre Los Corrales y Reinosa, el de las 14.15 horas, entre Bárcena y Reinosa, y el que saldrá a las 14.41 horas hasta Los Corrales.

Y se han cancelado también los trenes de las 8.14 horas de Santander, entre Las Fraguas y Reinosa, y el de las 8.52 horas de Reinosa, entre esta estación y Las Fraguas.

Además, esta línea C1 estaba registrando a primera hora demoras de 20 a 30 minutos en las circulaciones entre Santander y Reinosa y en la C2 se ha suprimido el tren con salida programada a las 10.00 horas de Torrelavega a la capital, en este caso por avería del tren.