Susinos celebra el "rotundo éxito" de la Olimpiada del Tudanco, que reúne a miles de personas en Cabezón de la Sal

CABEZÓN DE LA SAL 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, ha celebrado el "rotundo éxito" de la Olimpiada del Tudanco que ha reunido en Cabezón de la Sal a miles de personas para visitar esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

In situ, acompañada por diversas autoridades locales y del sector ganadero, para respaldar una de las concentraciones ganaderas más importantes de Cantabria, ha destacado la "excelente calidad" de los 700 animales de 16 ganaderías cántabras que han participado en este tradicional evento.

La jornada ha contado con un mercado agroalimentario y la entrega de premios y distinciones a los ganaderos participantes, quienes han expuesto lo mejor de la raza Tudanca, referente de la ganadería cántabra. Por la tarde ha tenido lugar la tradicional pasá. El evento también ha estado amenizado por actuaciones musicales.

La consejera ha afirmado que su departamento seguirá apoyando este tipo de eventos que "no solo son esenciales para la promoción de la raza y la ganadería cántabra", sino que también "impulsan el turismo y el comercio local, lo que contribuye significativamente al desarrollo económico de los municipios en los que se llevan a cabo".

Entre otras autoridades, han estado recorriendo el recinto ferial el alcalde, Víctor Manuel Reinoso; el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca y de la Federación de Asociaciones de Criadores de Razas Bovinas de Aptitud Cárnica de Cantabria, Lorenzo González, y otros miembros de la Corporación municipal y regidores de municipios colindantes, ha informado el Gobierno.