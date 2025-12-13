Susinos lamenta el "profundo golpe" al sector pesquero cántabro con la reducción del 70% en las cuotas de verdel - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos, ha lamentado el "profundo golpe" asestado al sector pesquero cántabro con la reducción del 70% en las cuotas de captura del verdel, verdel, que se ha acordado esta madrugada en la reunión negociadora de la Comisión Europea, para fijar los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas para el año 2026 en el Atlántico norte y el Mediterráneo.

Así lo ha manifestado en un audio difundido por el Ejecutivo regional, en el que ha reprochado la "inacción" y falta de respuesta anticipatoria del Gobierno central para reducir el impacto de esta decisión "inaceptable", que supone un "recorte brutal" a un sector que "ha cumplido con todas las exigencias" de la UE y que "ha demostrado ser un sector totalmente comprometido con la sostenibilidad".

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno de Cantabria, "a pesar de las dificultades presupuestarias a las que se enfrenta" por la prórroga de los presupuestos de 2025, "tomará las medidas de apoyo necesarias para este segmento de flota, constituido por más de 70 barcos y 250 familias que viven de la pesquería del verdel".

LA DECISIÓN DE BRUSELAS

Tras dos jornadas intensas de negociación en Bruselas los 27 alcanzaron un acuerdo que sigue "al pie de la letra" el consejo de los científicos para la captura de verdel en el Atlántico nororiental, que obliga a recortar las capturas un 70% y fija el TAC provisional para el primer semestre del año.

Las medidas de conservación ya en marcha quedan reflejadas en el reglamento de pesca de 2026, que avala la mejora de la situación de los caladeros, en los que han tenido "gran peso" la contribución de las flotas con mejoras en los buques, "por lo que esta decisión europea vuelve a poner en entredicho la viabilidad del sector pesquero cántabro", ha dicho la consejera.

Según ha explicado, para la flota de artes fijas y menores de Cantabria supondrá pasar de los 2.400.000 kilos del pasado año a 1.700.000 kilos, con el "único alivio" de la recuperación del 10% de lo acordado en 2025 -que no se haya pescado- una cantidad que puede ser de unos 240.000 kilos.

Sin perjuicio de lo anterior, la flota de cerco se ve afectada "igualmente" por esta "drástica" decisión, pero en menor medida que los pescadores artesanales, ha afirmado la consejera.

Susinos ha criticado que Bruselas "no reconoce sus esfuerzos" a un sector que aglutina una actividad económica que "vertebra el territorio y contribuye al desarrollo de la región" y que "no merece el maltrato" al que la Comisión "año tras año le somete de manera injustificada".

También ha recriminado a la Comisión Europea el modelo utilizado para adoptar estas decisiones "siempre" a finales de año, algo que "fragiliza" a las empresas para elaborar planes de gestión y que tiene una "notable relevancia" en la economía regional por su incidencia "en todos los eslabones de la cadena pesquera" y los consumidores "por el alza de precios".