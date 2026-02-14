Suspendida la circulación de trenes entre San Pedro de Rudagüera y Puente San Miguel por la caída de un árbol

Archivo - Tren de Cercanías en Cantabiria..-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La caída de un árbol mantiene desde esta mañana suspendida la circulación ferroviaria entre San Pedro de Rudagüera y Puente San Miguel, según informa ADIF en sus redes sociales.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los usuarios de los trenes de la línea afectada, los del Cercanías de la C-2, mientras se realizan las labores de retirada del árbol.

Asimismo, a lo largo del día se ha ido restableciendo la circulación entre las estaciones de Torrelavega y Reinosa correspondientes a las línea C1, que han permanecido desde la tarde de ayer suspendidas por la misma causa. Los trenes afectados han acumulado retrasos.

Por otra parte, el aeropuerto cántabro Seve Ballesteros no ha registrado este sábado ninguna incidencia "reseñable" por el temporal, han señalado a Europa Press fuentes de AENA. En el aeródromo se han llegado a registrar rachas de 84 kilómetros por hora.

Si bien, en la tarde de este viernes se cancelaron los vuelos correspondientes a la ruta Madrid-Santander, y el vuelo que debía aterrizar en Bilbao procedente de Bucarest (Rumania), lo hizo finalmente en Parayas por el viento que soplaba en el aeropuerto vasco.