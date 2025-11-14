Suspendido cautelarmente de empleo el profesor del colegio Marina de Cudeyo investigado por citarse con menores

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor del colegio Marina de Cudeyo investigado por citarse con menores ha sido suspendido cautelarmente de empleo o cualquier actividad, retribuida o no, que implique contacto con menores, por decisión del Tribunal de Instancia de Torrelavega.

En un auto dado a conocer este viernes, el titular de la plaza número 5 de este tribunal se adopta esta medida cautelar en el marco de las diligencias previas abiertas contra este profesor, sobre el que ya se encuentra vigente la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicar con las cuatro menores que hasta ahora han sido identificadas como víctimas.

El hombre pasó a disposición judicial el pasado martes y la magistrada titular de la plaza n.º 4 del Tribunal de Instancia de Torrelavega, que se encontraba de guardia, adoptó la citada medida cautelar.

Posteriormente, se inhibió a favor del magistrado de la plaza n.º 5, que es el encargado de asumir todos los procedimientos relacionados con violencia sobre la mujer y también por delitos contra la libertad sexual.

Es ahora este magistrado el que va a instruir la causa y el que ha acordado adoptar esta suspensión cautelar de empleo.