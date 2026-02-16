Suspendidos los trenes entre Bárcena y Reinosa por una piedra de grandes dimensiones en la vía

Archivo - Tren de Renfe en la estación de Reinosa. Cercanías. Transporte público - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Reinosa y Bárcena de Pie de Concha se encuentra suspendida desde la una de esta tarde por la presencia de una piedra de grandes dimensiones en la vía a la altura de la localidad de Cobejo, en Molledo.

Ante este hecho, Renfe va a establecer un servicio especial de transporte por carretera para viajeros entre Bárcena y Reinosa para trenes de Cercanías y entre Palencia y Santander para los de Media y Larga Distancia.

Este servicio se mantendrá hasta que Adif solucione la incidencia producida "por causas ajenas a Renfe", han informado desde ambas empresas a Europa Press.