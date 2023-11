La SVS analizará ampliar su objeto a la gestión de vivienda asequible en alquiler

El Pleno rechaza la "restitución" del carácter público y el acceso libre a la plaza Rubén Darío porque es privada



SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander analizará ampliar su objeto social a la gestión de vivienda asequible en alquiler, la definición de condiciones y umbrales económicos para poder beneficiarse de ellas, así como el porcentaje de vivienda en alquiler en futuras promociones, empezando por 15 viviendas en el Sector 1 del Alisal.

Así lo ha aprobado este jueves el Pleno de Santander por unanimidad, como fruto de una moción de los grupos Socialista y Mixto, enmendada por el PP, en la que también se recoge que se presentará en un plazo de dos meses, ante el Consejo de la SVS, el texto final del Plan de Vivienda y posteriormente en la Comisión de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento.

Tanto del concejal socialista Javier González de Riancho, como el portavoz de IU-Podemos, Keruin Martínez, han valorado positivamente este "pequeño paso" para un cambio de paradigma en la SVS que le lleve a convertirse "en una auténtica empresa de vivienda pública", que gestione un "verdadero parque de vivienda asequible" del que pueda beneficiarse una diversidad de unidades familiares, según el edil del PSOE.

El concejal ha considerado "muy importante" el "primer compromiso" del nuevo concejal de Fomento, Agustín Navarro, porque aunque sea "muy pequeño paso, de eso están hechos los avances", lo que no ha sucedido en la legislatura anterior. Igualmente ha valorado como "un avance" las 15 viviendas incluidas.

Por su parte, Martínez ha destacado la "clara voluntad de llegar a un acuerdo" del PP y ha deseado que esta sea la línea que siga la legislatura.

En otro orden, el Pleno ha rechazado la moción del PSOE que proponía restituir el carácter público y el acceso libre a la plaza Rubén Darío y a la calle Juan Ramón Jiménez puesto que su inclusión en el inventario municipal en 2004 fue un error material de la empresa encargada del mismo y se corrigió en su momento, según ha indicado la alcaldesa, Gema Igual, que ha "tranquilizado" los más de 300 vecinos de Feygón, que al conocer la iniciativa estaban "alarmados, preocupados y disgustados", ha dicho.

Además, ha explicado la regidora, los servicios jurídicos y el jefe de Patrimonio también lo confirmaron, por lo que se revocó el acuerdo en Junta de Gobierno local y el Pleno aprobó el inventario en el que estas dotaciones ya no figuran.

EDUCACIÓN

Por otra parte, el portavoz del Grupo Socialista, Daniel Fernández, ha denunciado que los pabellones escolares de la ciudad están "hechos un asco" y ha acusado al equipo de Gobierno de no pedir a los técnicos municipales "que hagan más obras". También ha criticado la "ruina absoluta" del pabellón del colegio Marqués de Estella, donde los miembros de la comunidad educativa está haciendo de "recogedores de agua".

Fernández se ha pronunciado así en su defensa de la moción presentada por su grupo para poner urgentemente en marcha los trámites para la creación del Consejo Municipal Escolar, que se ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra.

Y ello pese a que la concejala de Educación popular, Noemí Méndez, ha recordado que las inversiones en educación son competencia de la Consejería del área y los pabellones, del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Además, ha señalado que si bien el consejo "puede ser una herramienta", hay algunos centros y AMPAS que consideran que "más que ayudar, puede ser tedioso" porque implica reuniones.

También en el ámbito educativo, se ha rechazado con los votos en contra del PP y a favor del resto la moción del PRC para implantar la figura del agente-tutor en la estructura de la Policía Local, para la lucha contra el acoso escolar. Los grupos de la oposición han considerado la propuesta interesante, si bien el PSOE ha advertido de la "limitación de recursos" de la Policía Local.

Una cuestión ésta que ha aducido la alcaldesa para desestimar la iniciativa. En su opinión, "no se trata de la mejor medida introducir un policía local dentro del aula" por "falta de medios, de competencias y por la Relación de Puestos de Trabajo", de forma que "no es factible en este momento". No obstante, ha asegurado que cualquier propuesta para abordar el acoso escolar será "más que bien recibida".

En un marco supramunicipal, el Pleno ha aprobado la moción del PP en contra de la amnistía con los votos a favor de este grupo y Vox, en contra del PSOE y la abstención de PRC, partido este último que ha precisado que no está "a favor" de la amnistía y "no nos gusta Pedro Sánchez".

Además, ha salido adelante la moción de los grupos Popular, Socialista, Regionalista y Mixto por el 25N, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que Vox ha votado en contra. En sentido inverso, la moción del grupo de Laura Velasco sobre violencia doméstica ha sido rechazada por el resto de grupos.

Igualmente ha prosperado la moción de PP, PSOE, PRC y IU-Podemos para ratificar la adhesión a Ciudades por la Vida, Ciudades contra la pena de muerte, con motivo de la Jornada internacional de Ciudades por la vida, que se celebra este jueves, 30 de noviembre, en la que Vox se ha abstenido.

CARTEL "OFENSIVO" EN ALBEREDA

Por otra parte, el portavoz del PRC, Felipe Piña, ha solicitado en el turno de ruegos la retirada del cartel, obra de Periferia Extrema, instalado en el muelle de Albareda que reza 'Cagar y volver' en alusión a un dicho popular, que "resulta ofensivo para los ciudadanos".

La alcaldesa ha explicado que la obra fue elegida por un jurado de la Fundación Santander Creativa.