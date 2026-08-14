Tabacalera, el Doctor Madrazo y la Filmoteca acogen las proyecciones presentadas al Festival de Cine de Santander

Tabacalera, el Doctor Madrazo y la Filmoteca acogen las proyecciones presentadas al Festival Internacional de Cine de Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La terraza del centro cívico Tabacalera, el centro cultural Doctor Madrazo y la Filmoteca de Cantabria acogen la proyección de los largometrajes de ficción y documentales presentados a concurso en la decimosexta edición del Picknic Film Festival (16 Festival Internacional de Cine de Santander).

En un comunicado, el Ayuntamiento de Santander ha explicado las proyecciones se pueden visualizar desde hoy, viernes, hasta el 28 de agosto.

El festival, que también alberga la sexta edición del Mini Picknic Film Festival (cine infantil y familiar), consta de varias secciones, como largometrajes, cortometrajes de ficción y documentales, animación y videocreación.

El Picknic Film Festival, organizado por Demolden Video Project del artista Luis Bezeta, es un lugar en el que trabajos de poca visibilidad y distribución, pero seleccionados en importantes festivales de cine y contando con el beneplácito de la crítica especializada, tienen la posibilidad de ser difundidos.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que este festival se ha convertido en una "joya" para todos los públicos y accesible a todos los ciudadanos.

"Siempre se ha esforzado en la diversidad, internacionalización y novedad de sus proyecciones y a lo largo de estos 16 años ha visto nacer creadores como el propio Oliver Laxe, posteriormente premiado en el Festival de Cine de Santander", ha subrayado.