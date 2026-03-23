El TACRC avala la adjudicación del servicio de limpieza viaria de Santander a Acciona-Oxital

Archivo - Varios contenedores con basura en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

El procedimiento de contratación deja de estar paralizado y el nuevo servicio podría entrar en funcionamiento en dos meses SANTANDER 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado el recurso de la empresa Prezero contra la adjudicación a la UTE Acciona-Oxital del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y otros servicios complementarios de Santander.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha informado este lunes sobre esta resolución, que según ha destacado, "avala el procedimiento administrativo realizado por el Ayuntamiento en la tramitación de este expediente".

En este sentido, ha explicado que el Tribunal desestima íntegramente todos los motivos de impugnación alegados por Prezero, entre ellos el relativo al Plan de Igualdad, ya que dictamina que, aunque Oxital no lo tenía inscrito en el momento de la licitación, lo hizo antes de que se adjudicara el contrato.

Del mismo modo, Rojo ha apuntado que la resolución rechaza que hubiera indefensión de Prezero y se apoya en los criterios técnicos del Comité de Expertos, al tiempo que ha resaltado la "solidez" de la decisión del TACRC, fundamentada en los criterios establecidos por la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea.

La concejala ha subrayado que esta resolución implica que el procedimiento de contratación deja de estar paralizado de forma inmediata, "lo que permitirá implementar en un breve periodo de tiempo las mejoras que el nuevo contrato supondrá para Santander y los vecinos".

De esta manera, Rojo ha avanzado que el objetivo del Ayuntamiento es firmar en los próximos días el contrato con la UTE Acciona-Oxital con el fin de que, en un plazo aproximado de dos meses, el nuevo servicio pueda entrar ya en funcionamiento.

La concejala ha considerado que su puesta en marcha "cambiará completamente la limpieza en la ciudad", y que las mejoras "se apreciarán de forma progresiva en la calle con el desarrollo del nuevo contrato".

Según ha recordado Rojo, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 1 de diciembre adjudicar el contrato a la UTE Acciona-Oxital, después de que la mesa de contratación propusiera a esta empresa como adjudicataria del servicio, con un presupuesto total de 253.841.901 euros por 10 años de duración.

Rojo ha recordado los detalles del nuevo contrato, y ha resaltado que la nueva maquinaria supondrá una inversión de 30,4 millones de euros, con todos los medios de última fabricación y tecnología de última generación. El 62% de los vehículos serán eléctricos y el 97% funcionarán con energía limpia y no contaminante.

RENOVACIÓN COMPLETA DE CONTENEDORES

También se prevé la renovación completa del parque de contenedores, un aumento de contenerización en envases y en papel cartón; la implantación del 5ª contenedor para la recogida de biorresiduos, aumentando tanto en esta fracción, como en la de resto la contenerización, y recogidas selectivas de otras fracciones con el objetivo de aumentar los ratios de reciclaje, potenciación de las campañas de concienciación, mejora de la comunicación con el ciudadano con una oficina presencial de atención al ciudadano, situada en la calle Rualasal, entre otras numerosas mejoras, que incluyen también planes de choque inmediatos el primer año.

Además, la adjudicataria estará obligada a instalar todos los contenedores necesarios sin coste adicional.

La recogida neumática y soterrada será operada y mantenida íntegramente por la adjudicataria, con acuerdos con las empresas tecnológicas URD Group (neumática) y Contenur (soterrada). Se instalará un plan de puesta a punto con inversiones de 500.000 euro y 920.000 euro, respectivamente, y con tiempos de respuesta de incidencias inferiores a 24 h.

El servicio incorporará además 24 puntos limpios de proximidad, para doce fracciones diferentes de residuos, disponibles 24 h al día, los 7 días de la semana, con protocolos de limpieza y vaciado programados y capacidad superior a 40.000 litros.

También se ha incorporado un plan de choque el primer año, con especial atención a grafitis, manchas, cartelería y renovación del mobiliario de papeleras. Todas las papeleras del municipio se vaciarán al menos una vez al día, se lavarán cinco veces al año y tendrán mantenimiento preventivo mensual, con renovación progresiva del diseño.

Entre otras medidas previstas en el nuevo contrato, Rojo también ha apuntado que prevé un plan de desratización integral de todo el municipio, con tres campañas de choque anuales en los meses de febrero, mayo y octubre, mientras que el resto del año se realizarán tratamientos sistemáticos, como máximo cada 15 días.

La adjudicataria también asumirá la subrogación de toda la plantilla, el mantenimiento íntegro de los derechos laborales, e incluirá medidas de formación, promoción interna y conciliación.

La concejala de Medio Ambiente ha insistido que se trata de "un buen contrato" que, en el momento en que se ponga en marcha, "va a cambiar completamente la limpieza de la ciudad porque va a incorporar mejoras técnicas, tecnológicas y ambientales", y ha resaltado la inversión del Ayuntamiento para hacer posible esta realidad.