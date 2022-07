El TACRC ve "injustificada" la paralización de la adjudicación del contrato de basuras de Camargo a Urbaser

Bolado dice que la relación entre PSOE y PRC "se ha enfriado" después de que tres ediles regionalistas votaran en contra de la adjudicación

CAMARGO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha determinado que la paralización de la adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Camargo a la empresa Urbaser tras votar en contra en el Pleno de junio el PP, Cs y de tres de los cuatro ediles del PRC, pese a que éstos últimos forman parte del equipo de Gobierno junto con el PSOE, "adolece de motivación" y es "injustificada".

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, la alcaldesa de Camargo, la socialista Esther Bolado, quien ha señalado que este tribunal ha dado la razón a la empresa Urbaser que recurrió la paralización con el apoyo de los concejales que votaron a favor.

Bolado ha señalado que según la resolución del TACRC tilda de "arbitraria" la paralización de la adjudicación del contrato "vulnera la confianza legítima del demandante (Urbaser SA) e infringe el deber de las Administraciones públicas de servir con objetividad los intereses generales".

La alcaldesa ha indicado, por tanto, que el dictamen del tribunal debe cumplirse y ha avisado de que si en el próximo Pleno municipal los concejales que votaron en contra volviesen a hacerlo incurrirían "en un delito de prevaricación".

Además, respecto a las posibles reclamaciones de costes de las empresas (Urbaser SA y el resto que optaron a la adjudicación del contrato), la regidora de Camargo ha aclarado que "no va a suponer un euro para los vecinos, porque el Ayuntamiento no lo va a permitir", sino que "la responsabilidad recaerá en los concejales que votaron en contra".

Bolado ha recordado que el proceso de licitación contaba con todos los informes a favor y los derechos de todos los licitadores ya se habían producido antes de ser paralizado.

Según ha apuntado, uno de los principios de la licitación administrativa es que, una vez iniciada, el procedimiento se puede desistir o no adjudicar pero solo por procedimientos tasados que están establecidos en la ley, ya que una vez que el Ayuntamiento ha publicado una licitación, la misma sólo puede desistirse o no adjudicarse por los motivos de interés público y justificados que establece la propia ley de contratación.

BOLADO: LA RELACIÓN CON EL PRC "SE HA ENFRIADO"

Respecto a la relación entre el PSOE y el PRC dentro del equipo de Gobierno, Bolado ha reconocido que "se ha enfriado" y ya no es "tan buena" como antes y ya "no existe la misma cordialidad", aunque ha asegurado que no repercutirá en el día a día ni en el trabajo del Consistorio hacia los vecinos.

La propuesta de adjudicación que se llevó a Pleno con el respaldo de la Comisión de Hacienda, de la Mesa de Contratación y con todos los informes técnicos favorables recogía un importe anual de 2.006.874,05 euros IVA incluido, aceptándose entre las mejoras ofertadas por la empresa sin coste para el Ayuntamiento la reducción del plazo de la puesta en marcha del servicio de 4 meses, frente a los 8 en los que se abrió la licitación.

En la propuesta se recogía además la renovación de todos los contenedores mediante el suministro de nuevos contenedores metálicos, tanto de residuos sólidos urbanos como de recogida selectiva, poniendo con ello fin a los problemas que se vienen padeciendo desde que fueran instalados en 2013.

Además, el contrato recogía la unificación de la recogida de residuos y la limpieza viaria e iba a conllevar la mejora de la gestión y el control de las labores realizadas, permitiendo en todo momento poder evaluar la correcta prestación del servicio en tiempo real, ha explicado el Ayuntamiento.

Para ello, además, la empresa adjudicataria iba a contar con nuevos camiones de recogida y lava-contenedores, obligatoriamente compatibles con los contenedores que se adquiriesen, y disponer de una Plataforma Informática de Gestión Integral mediante dispositivos GPS para supervisar en tiempo real el estado de los trabajos.