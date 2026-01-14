Los talleres de Camargo contra la soledad no deseada continuarán hasta el verano

Archivo - Mayores en Camargo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actividad de los grupos del programa del Ayuntamiento de Camargo de prevención de la soledad no deseada, que comenzó en otoño, continúa después del descanso navideño con tres grupos activos y cerca de 40 vecinos y vecinas participantes.

La programación, que va a proseguir hasta el comienzo del período estival, vuelve a las aulas del Centro Cultural La Vidriera con el fin de "brindar herramientas" a las personas mayores de 60 años que "atraviesan uno de los problemas más habituales, y silenciosos, que se enfrentan a partir de una edad avanzada".

Es lo que ha manifestado la concejala de Inclusión Social, Silvia del Castillo, que ha explicado que esta iniciativa es una "apuesta" por abordar la soledad no deseada desde la prevención, generando para ello espacios estables de relación refuercen el bienestar emocional y la calidad de vida de los mayores de los ocho pueblos de Camargo.

Para Del Castillo, uno de los problemas vinculados a este fenómeno es que "hablamos poco acerca de una situación que es mucho más común de lo que parece a simple vista", y que "desgasta" a nivel emocional a aquellos que la padecen.

En concreto, son 36 alumnos y alumnas los que, a lo largo de esta semana y la siguiente, se vuelven a incorporar a la actividad de los talleres, que se celebran los martes y miércoles en horario de mañana y tarde.

En concreto, el programa está dirigido a aquellas personas que, por sus circunstancias personales o familiares, puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad emocional, bien porque vivan solas, carezcan de redes familiares cercanas o se encuentren atravesando procesos de duelo.

En este sentido, la responsable de Inclusión Social ha indicado que el objetivo principal de esta propuesta se centra en proporcionar acompañamiento grupal y favorecer las relaciones sociales, a la vez que se ponen sobre la mesa temas que contribuyen a que los participantes "comprendan y se sientan comprendidos".

Así, a lo largo de las sesiones se tratan de forma preventiva diferentes aspectos relacionados con la soledad y la salud emocional, como la gestión de emociones, la autoestima, la ansiedad, el insomnio o la adaptación a situaciones de cambio e incertidumbre.

Asimismo, en estos talleres, conducidos por personal especializado, se trabaja el reconocimiento de las propias emociones, la regulación emocional y el refuerzo de las capacidades personales, con el fin de reducir el malestar emocional y prevenir situaciones de aislamiento social.

Con una metodología dinámica y participativa, el programa contra la soledad no deseada del Ayuntamiento de Camargo promueve el diálogo, la escucha activa y la creación de un clima de confianza entre las personas que forman parte de estos grupos, en los que cobran especial importancia aspectos como la interacción y el apoyo mutuo.