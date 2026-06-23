Tama alcanza los 43,7 grados, la tercera máxima de España y récord absoluto en Cantabria

Archivo - Piscina del albergue juvenil de Tama (Cillorigo de Liébana) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de Tama (Cillorigo de Liébana) ha alcanzado este martes, a las 16.20 horas, los 43,7 grados centígrados, la tercera temperatura más alta del país, solo por detrás de Montoro (Córdoba) con 45,1 grados y Andújar (Jaén) que ha llegado a 43,9.

Los 43,7 grados de Tama constituyen un nuevo récord absoluto de temperatura máxima en Cantabria, que supera el anterior: los 43,5 ºC registrados en 2022 y 2025 en Terán de Cabuérniga, y el anterior de un mes de junio: 41 ºC, también en 2022 en Terán de Cabuérniga, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria en su cuenta de X.

Además, otros puntos cántabros han superado o rozado los 40 grados este martes. Así, Ramales de la Victoria ha registrado 41,4 grados, seguido de San Felices de Buelna con 40,5, Bárcena Mayor (Los Tojos) con 40,2 y Villacarriedo con 38,8, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 20.00 horas y consultados por Europa Press.

Y es que la región se encuentra este 23 de junio, hasta las 21.00 horas, en aviso rojo (peligro extraordinario) por altas temperaturas en Liébana, el centro y el valle de Villaverde; y en nivel naranja (peligro importante), por el mismo fenómeno, en el litoral y Cantabria del Ebro.