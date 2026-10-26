El TCME acogerá el día 13 la representación de la obra '25 vacas', basada en el desafío del relevo generacional ganadero

Lucía Alvear y Esther Vélez - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el 13 de noviembre, a las 20.30 horas, la representación de la obra teatral '25 vacas' de Maije Guerrero, que acerca al público a partir de 16 años al mundo rural, sus desafíos y al relevo generacional ganadero y agrícola.

Dirigida y producida por Rita Cofiño, su elenco está integrado por Lucía Alvear, Belén Cañas y la torrelaveguense Olivia Matas.

Cuenta una historia familiar "con intriga y humor", cuyo punto de partida es la muerte de 25 vacas en circunstancias extremas en San Roque de Riomiera.

La muerte del padre de tres hermanas que tuvieron que salir del pueblo para encontrar su desarrollo personal, hace que regresen y que se tengan que hacer cargo de los animales. Así, deben afrontar una historia familiar que cada una ha vivido de manera diferente.

Estrenada en febrero de 2025, la producción ha recorrido distintos escenarios de Cantabria y otras localidades españolas.

Su escenografía está firmada por Néstor del Barrio y su música original está a cargo de Álvaro Basanta, con una banda sonora que contribuye a trasladar al escenario el paso del tiempo y los cambios de ambiente de una historia concebida inicialmente como guion cinematográfico.

ORIGINAL Y DIFERENTE

La concejala de Cultura de Torrelavega, Esther Vélez, y la actriz Lucía Alvear han presentado este lunes en rueda de prensa esta propuesta "original y diferente".

Vélez ha explicado que la obra parte de "una realidad muy vinculada" a Cantabria para abordar cuestiones universales como las relaciones familiares, la confianza, la lealtad y la búsqueda de la verdad.

Asimismo, ha relacionado esta programación con el apoyo municipal a la creación escénica local y ha defendido "una cultura que nos ayude a comprender nuestro entorno" y "que dé voz a las historias de nuestra tierra".

La edil ha agradecido el trabajo de la autora, la directora y las actrices, y ha invitado al público de Torrelavega y de la comarca a asistir a la representación.

Por su parte, Lucía Alvear ha precisado que la obra no reproduce los hechos de aquella noticia, sino que desarrolla "la historia de tres hermanas que han tenido que salir de su pueblo para encontrar su desarrollo personal".

Alvear ha descrito la obra como "muy entretenida, muy divertida", que combina la intriga con el humor para tratar asuntos "profundos".

Las entradas ya están a la venta con un precio de 4,50 euros en la zona A y de 3,50 euros en la zona A lateral. Para más información se puede consultar la Web del Teatro Municipal Concha Espina: www.tmce.es