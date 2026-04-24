El Teatro Concha Espina de Torrelavega acogerá el espectáculo de magia 'Enigmas' el 10 de mayo

La concejala de Cultura, Esther Vélez, y el artista cántabro Alejandro Revuelta - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega acogerá el 10 de mayo, a las 18.30 horas, el espectáculo 'Enigmas', una propuesta de mentalismo, ilusión y poesía dirigida a público familiar a partir de siete años.

'Enigmas' se presenta como una experiencia en la que cada número plantea un reto o misterio que el público irá descubriendo a lo largo de la función, en un formato dinámico y participativo pensado para todos los públicos.

La presentación este viernes en rueda de prensa ha corrido a cargo de la concejala de Cultura, Esther Vélez, y del artista cántabro Alejandro Revuelta.

Vélez ha destacado que se trata de "una apuesta fresca, emocional y con mucho humor", pensada para que "toda la familia pueda disfrutar" de una experiencia que combina magia y palabra, y que ya ha recorrido ciudades como Madrid, Valencia, Bilbao o Granada.

La concejala ha puesto en valor el carácter accesible de la actividad, con entradas a un precio único de cuatro euros, disponibles en la web del teatro (www.tmc.es), en giglon.com y en taquilla dos horas antes del espectáculo.

Por su parte, Revuelta ha agradecido que Torrelavega forme parte de esta gira, señalando que es "importante" que el espectáculo llegue también a la ciudad y destacando que será su primera actuación en el Teatro Concha Espina.

El artista ha explicado que 'Enigmas' es el resultado de varios años de trabajo y supone "un salto importante" en su trayectoria, al tratarse de una gira propia por teatros de toda España.

El espectáculo, de aproximadamente 80 minutos de duración, combina mentalismo, misterio y humor, con una participación del público. "Prometo que lo vamos a pasar en grande", ha vaticinado Revuelta, quien ha señalado que se podrán ver algunas de las mejores piezas de sus 16 años de trayectoria junto a nuevas creaciones.