La obra 'Obsolescencia' de Rita Cofiño Producciones llega el viernes al Palacio de Festivales - PFC

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teatro de la mano de Rita Cofiño y la Gala 'Estrellas de la magia' serán las protagonistas de la programación de esta semana del Palacio de Festivales de Cantabria.

La primera en tener lugar será la obra teatral 'Obsolescencia', con dramaturgia y dirección de Blanca del Barrio que invita a reflexionar sobre la experiencia del tiempo y la percepción de la obsolescencia, no solo en objetos, sino también en las vidas y las relaciones.

Las tablas de la Sala Pereda acogerán el viernes 27 de noviembre, a las 19.30 horas, la interpretación de esta pieza protagonizada por Lucía Alvear y la propia Rita Cofiño, que la produce. Los arreglos escenográficos han corrido a cargo del artista Néstor del Barrio.

La obra trata de cómo dos personajes se afanan en custodiar a 'La Centenaria', una bombilla ejemplo de inobsolescencia. La cuidan, la miman, al mismo tiempo que protegen el archivo del tiempo, de todo el tiempo que ha vivido, preguntándose si todo se acaba o quizás no. Así dejan una reflexión sobre cómo se percibe y cómo se usa el tiempo.

ESTRELLAS DE LA MAGIA

Por otra parte, el sábado 28 y domingo 29, la Sala Argenta será escenario de la Gala 'Estrellas de la magia', dentro del XVI Festival Internacional de la Magia y lo Visual dirigido por Raúl Alegría.

A partir de las 19.30 horas, ambos días, se reunirán en el Palacio algunos de los ilusionistas más prestigiosos y galardonados del panorama internacional, como Charlie Mag (magia de manipulación), Nikolai Striebel (magia visual), Anca&Luca (mentalismo), Lucía Rivera (grandes ilusiones) y Adrián Carratalá y Katerina (magia de salón).

Todo ello en un espectáculo diseñado para emocionar tanto a quienes descubren la magia por primera vez como a los aficionados más exigentes.