La Tecnoteca ofrece una programación especial de actividades para la semana no lectiva de Halloween

Tecnoteca de Torrelavega - AYUNTAMIENTO

TORRELAVEGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Tecnoteca ha preparado una programación especial con motivo de la semana no lectiva de Halloween. Bajo el lema 'La Tecnoteca en juego', el centro acogerá del 31 de octubre al 6 de noviembre diferentes actividades relacionadas con los videojuegos, los juegos de mesa, la creatividad y los retos cooperativos.

La iniciativa se incorpora a la oferta de actividades de La Tecnoteca, que abrió sus puertas el pasado 15 de octubre y que está poniendo en funcionamiento progresivamente sus diferentes espacios y servicios.

El acceso al centro es libre y gratuito para jóvenes de entre 12 y 30 años, aunque la participación en determinadas actividades podrá organizarse por turnos en función de la capacidad y los recursos disponibles.

El alcalde, Javier López Estrada, ha puesto en valor las características de La Tecnoteca, un equipamiento municipal que cuenta con diferentes espacios destinados a la tecnología, la creatividad, y el ocio juvenil, entre ellos una sala de estudio, zonas para videojuegos y deportes electrónicos, espacios de creación y actividades polivalentes, además de una plaza cubierta con skatepark.

López Estrada ha destacado que el objetivo es que estas instalaciones se conviertan en un recurso de referencia para los jóvenes de Torrelavega y de la comarca, con una oferta de actividades y servicios que se irá incorporando progresivamente. En este sentido, ha señalado que la programación especial de Halloween es una de las propuestas que se suman al funcionamiento del centro desde su apertura.

Por su parte, el concejal de Juventud, Nacho González, ha explicado que la programación se ha diseñado aprovechando los recursos disponibles actualmente en La Tecnoteca, con propuestas que combinan entretenimiento, creatividad y participación.

Las actividades se organizarán mediante turnos y dinámicas adaptadas a la capacidad de los espacios, con el objetivo de facilitar la participación de los asistentes.

PROGRAMACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE

Las actividades comenzarán este sábado 31 de octubre con una jornada especial de Halloween. De 11.00 a 13.00 horas, se celebrará 'El Expediente 31', un reto de misterio por equipos en el que los participantes deberán resolver códigos, acertijos y pruebas de lógica.

Por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, tendrá lugar 'Halloween Gaming Night', una sesión especial de videojuegos que incluirá un torneo de PlayStation 5, partidas por turnos y una clasificación final.

El domingo 1 de noviembre se desarrollará un reto de habilidad, de 11.00 a 13.00 horas, mientras que de 17.00 a 19.00 los participantes podrán disfrutar de una sesión de juegos de mesa rápidos.

El lunes 2 estará dedicado por la mañana a la creatividad, con la actividad 'Diseña un videojuego en papel', de 11.00 a 13.00 horas. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará un reto de PlayStation 5 por turnos.

El martes 3 de noviembre se combinarán los juegos de estrategia con la competición en consola. De 11:00 a 13:00 horas tendrá lugar una sesión de estrategia de mesa y, de 17:00 a 19:30 horas, se celebrará un torneo de PlayStation 5.

La programación del miércoles incluirá una actividad de creación de prototipos de papel, de 11.00 a 13.00 horas, y un desafío de ingenio, de 17.00 a 19.00 horas.

El jueves los juegos de mesa volverán a ser protagonistas, con una sesión de estrategia de 11.00 a 13.00 horas y la actividad 'Board Game Challenge', de 17.00 a 19.30 horas, que combinará diferentes propuestas de juego y competición amistosa.

Finalmente, el viernes 6 de noviembre se celebrarán los últimos retos de 11.00 a 13.00 horas, mientras que de 17.00 a 20.00 horas, tendrán lugar las finales de las actividades y al cierre de esta programación especial.

Todas estas propuestas se desarrollarán dentro del horario especial de La Tecnoteca para las semanas no lectivas y los días festivos, durante los cuales el centro permanecerá abierto de 10.00 a 2.:00 horas. Fuera de estos periodos, mantiene su horario habitual de lunes a jueves, de 16.00 a 20.30 horas; los viernes, de 16.00 a 23.00 horas; los sábados, de 10.00 a 23.00 horas; y los domingos, de 10.00 a 20.30 horas.

El acceso es libre y gratuito para jóvenes de entre 12 y 30 años, y la participación en las actividades se organizará en función de la capacidad y los recursos disponibles.