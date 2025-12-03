Telefónica convierte Santander en un "escaparate tecnológico" al exponer 40 soluciones digitales para diversos ámbitos

Inauguración de InnovaTE Santander 2025 - TELEFÓNICA

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha inaugurado este miércoles InnovaTE Santander 2025, un "escaparate tecnológico" instalado en el Palacio de Exposiciones y Congresos donde ciudadanos y empresas pueden conocer e interactuar de forma gratuita con unas 40 soluciones digitales aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad.

Traductores Inteligentes, gemelos digitales, asistentes de empleo digital, drones autónomos, guantes de trabajo con escáner logístico o gafas de realidad virtual son algunas de las herramientas expuestas, que muestran cómo la tecnología puede mejorar la calidad de vida de las personas, así como transformar la forma de trabajar o de relacionarse.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual; el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti; y el director de Telefónica en País Vasco, Cantabria y Navarra, Javier Benito, han abierto esta mañana la exposición, que se podrá visitar hasta el viernes.

Durante aproximadamente una hora de recorrido, InnovaTE 2025 ofrece la oportunidad de conocer soluciones a problemas reales basadas en tecnologías punteras como el 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad Aumentada, Edge Computing y servicios Cloud, entre otras.

Además, el viernes 5, a las 11.00 horas, InnovaTE Talk ofrecerá a los jóvenes de Santander una charla con el "influencer de Telefónica", en la que se hablará de qué elementos se tienen que gestionar para que el talento humano siga siendo relevante en la era de la inteligencia artificial. Además, los asistentes podrán preguntar sobre qué capacidades se están valorando en este momento, qué posiciones se buscan externamente y claves en el proceso de selección.

MÁS DE 40 DEMOS PUNTERAS

Entre las herramientas que pueden verse estos tres días en el Palacio de Exposiciones está IA Vídeo Generator, que muestra como esta tecnología es capaz de procesar un vídeo y doblarlo a otro idioma empleando la misma voz; "cuidadores virtuales" que sirven de ayuda en la atención de personas mayores; una tablet con 3D para mejorar la experiencia quirúrgica y educativa; IA aplicada a radiografías para agilizar diagnósticos; IA para el seguimiento de enfermedades mentales a través de voz identificada con biomarcadores vocales; o bigdata para conocer a los visitantes y mejorar su experiencia turística en cada comunidad, entre otros.

El director de Telefónica, que ha destacado que este evento posiciona a Santander como "epicentro de la innovación digital en el norte de España", ha subrayado que la tecnología "debe ser inclusiva" y "estar a disposición de todos" para evitar la brecha digital.

Benito ha destacado en su intervención que la compañía lleva la innovación "en su ADN" por cómo ha ido transformándose y renovándose en sus 100 años de historia, hasta liderar en la actualidad el proyecto con el que España aspira a albergar una de las primeras gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) de Europa.

Por su parte, tanto el consejero de Innovación como la alcaldesa han señalado a Telefónica como un "aliado" de sus administraciones para convertir a Santander y Cantabria en una "tierra de oportunidades".

Arasti ha explicado que el Gobierno está impulsando una transformación "profunda" del modelo productivo de la región y uno de sus objetivos es mejorar la competitividad de las empresas mediante políticas que faciliten la adopción de estas tecnologías avanzadas y la creación de un entorno propicio para la innovación.

"Queremos que las empresas que apuestan por la innovación y encuentren en Cantabria el entorno adecuado para crecer", así como que "los jóvenes puedan desarrollar su carrera sin marcharse fuera", ha señalado el consejero, que ha subrayado también las ventajas en este sentido que aportan iniciativas como el Centro de Ciberseguridad o el futuro Campus Tecnológico Altamira, que "hace solo unos años parecían impensables para una comunidad de nuestro tamaño".

Finalmente, la alcaldesa ha defendido que "siempre que haya una aplicación que pueda facilitar un servicio, hay que aprovecharlo" y "no hay que negarse" a utilizar la tecnología, aunque debe "compaginarse" con el trabajo humano, las personas y la presencialidad.

Igual ha reconocido que el sector tecnológico "cambia a una velocidad que las administraciones no somos capaces de asumir". U ritmo "a veces vertiginoso, pero que es necesario", ha dicho.