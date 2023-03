Tellado (PP) acusa al PRC de organizar "la gran fiesta de la corrupción" con el homenaje a Gochicoa

749042.1.260.149.20230310132818 Miguel Tellado, María José Sáenz de Buruaga y Gema Igual - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-EUROPA PRESS

El vicesecretario de Organización del Partido Popular visita Santander acompañado de Buruaga e Igual



SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado hoy al PRC de organizar "la gran fiesta de la corrupción" con el homenaje que ha preparado el próximo domingo para el consejero de Obras Públicas de su partido, José Luis Gochicoa, que presentó su dimisión por la presunta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras.

Tellado ha opinado que el Gobierno de Cantabria "debe dar muchas explicaciones y aún no lo ha hecho o no suficientes", además considerar "tremendamente grave" que el PRC haya organizado "la gran fiesta de la corrupción: van a homenajear a una de las personas que, al menos, tenía la responsabilidad de haber evitado que todo eso hubiera sucedido". Sin embargo, rendirá homenaje "al principal responsable político de todo lo que ha ocurrido".

Por ello, en su opinión, se debe cambiar la política en Cantabria, donde "hace falta un Gobierno serio que pase página a unos hechos inadmisibles".

Tellado se ha pronunciado así en la visita que realiza este viernes a Cantabria, donde esta mañana ha atendido a los medios de comunicación en la Alameda de Oviedo de Santander acompañado por la presidenta autonómica del partido, María José Sáenz de Buruaga, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Precisamente Buruaga se ha pronunciado en un sentido similar, subrayando que "hacen falta menos homenajes y menos chulería y muchas más explicaciones" por parte del Gobierno de Miguel Ángel Revilla, y principalmente, del Partido Regionalista, sobre una trama de presunta corrupción en la Consejería de Obras Públicas "que cada día que pasa se pone peor y avergüenza y escandaliza más a los cántabros".

En este sentido, ha recordado que la trama va "mucho más allá de esta legislatura" y está vinculada "a una etapa de Gobierno en concreto, la d Revilla, y a un partido político en concreto, el PRC".

Y ha considerado que "lo primero" que tienen que explicar es "qué amparo" tenía el funcionario jefe del Servicio de Carreteras, M.A.D., y "a qué se dedicaban los consejeros José Luis Gochicoa y José María Mazón para no enterarse de nada mientras robaban delante de sus narices millones de euros de los contribuyentes cántabros".

Y también explicar "porqué se burlan de los cántabros de esta manera con ese incomprensible homenaje a la incompetencia política, con comilona incluida, que el PRC se ha organizado a sí mismo para festejar la corrupción y que alguien a quien tenían obligación de controlar nos ha robado a manos llenas".

Y además ha censurado que Revilla, "en su huida hacia adelante, Revilla está desafiando a todos los cántabros al anunciar que si vuelve a gobernar volverá a nombrar al mismo inútil a los mandos de la Consejería".

"Ya está bien. Esto no puede ser, porque a la corrupción, al delito y la incompetencia política se añade ahora el recochineo y la guasa de un presidente que ha perdido completamente el norte y se ríe de la inteligencia de la gente", ha subrayado.

Por eso, ha considerado que la sociedad de Cantabria tiene que poner fin en las urnas "a esta deriva" y abrir una nueva etapa "en la que no haya que concentrarse en el esperpento, sino en las soluciones reales a los problemas reales".

Porque en su opinión, Cantabria "no resiste cuatro años más de esta coalición" y reacción a esta "degeneración" tiene que ser "masiva y contundente". "No hay que perder más trenes. No hay que sufrir más robos. Hay que cambiar las cosas y las elecciones son el verdadero seguro", ha afirmado, apuntado que solo el PP puede liderar el cambio democrático y por eso su objetivo es ganar las elecciones y lograr una mayoría suficiente para gobernar Cantabria y sus municipios. "Cada día que pasa, el cambio político es más urgente en Cantabria".

CANTRABRIA NECESITA UN CAMBIO URGENTE

En este sentido, Tellado también ha subrayado que Cantabria necesita "un cambio urgente" que solo puede venir de la visión del PP; una alternativa "seria y eficaz", con un equipo renovado, joven y con políticos al servicio de la gente, como Buruaga e Igual, "dos grandes mujeres del PP de España", que serán las próximas presidenta y alcaldesa de Santander, ha vaticinado.

Sobre Buruaga, ha dicho que no se le "ocurre nadie mejor" para gobernar Cantabria que esta mujer con experiencia política y de gestión, preparada y "que tiene ganas de hacerlo bien".

Y de Igual ha destacado que su proyecto ha mejorado "notablemente" la calidad de vida de la ciudad y ha convertido Santander en un "referente y un modelo" para el municipalismo. Conoce, ha dicho, los problemas reales de los vecinos y su gestión es cercana y "centrada en lo importante", por lo que "seguro que seguirá siendo la alcaldesa para mejorar la calidad de vida" de los santanderinos.

Ambas, ha dicho, representan un modelo contrario al del Gobierno de España, "de colisión" y actualmente "al borde de la demolición; en llamas y a punto de explotar".

Por su parte, Igual ha manifestado que a partir del 28 de mayo Santander "estará todavía más en avance porque voy a pedir a los santanderinos que nos ayuden con contundencia, porque Santander no está para pactos ni para experimentos: tenemos la hoja de ruta bien clara".

Al hilo, ha dicho que PSOE y PRC "no aportan nada" porque "prometen mucho pero no vale para Santander", donde ha citado proyectos y actuaciones paralizadas por ambos partidos, y frente un PP "que no tiene que prometer porque tenemos un histórico". Por todo ello, ha pedido a los santanderinos "que sigan confiando en nosotros y nos ayuden a llevar a Santander al mejor camino".