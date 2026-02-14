El temporal complica la circulación en Cantabria con tres carreteras cerradas y diez que requieren cadenas

Archivo - Una carretera nevada en la Estación de Esquí y Montaña de Alto Campoo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal que azota Cantabria por el paso de la borrasca 'Oriana' está complicando la circulación por carretera en la región donde tres de la red autonómica permanecen cortadas y en otras diez se requiere el uso de cadenas por el presencia de nieve/hielo en la vía.

En concreto, las cerradas son el puerto de montaña de Lunada (CA-643) entre el punto kilométrico 6 al 14,2; la CA-280 en el tramo del 10 al 34 de Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo, y el km 0,5 de la CA-700 Riocorvo-Apeadero de Viérnoles, según datos de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

En cuanto a los tramos afectados de la red secundaria que requieren el uso de cadenas son: del 9 al 14,3 de Vega de Pas-Puerto de las Estacas de Trueba (CA-631); del 6 al 13,1 entre San Pedro del Romeral-Matanela (CA-633); del 0 al 24 entre Reionasa-Brañavieja (CA-183); del 0 al 12 entre Matamorosa-Mataporquera (CA-284); del 10 al 42,6 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280); del 17 al 34,1 entre Puentenansa-Piedrasluengas (CA-281); del 17 al 25,7 entre Potes-Piedrasluengas (CA-184); del 19 al 23,5 entre Potes-Fuente Dé (CA-185); del 0 al 8,3 entre La Gándara-Puerto de La Sía (CA-665); del 1 al 21,1 entre Reinosa-Concorte (CA-171), y del 10 al 14,6 entre San Roque de Riomiera-Puerto de Lunada.

También se pide precaución en el tramo que va del kilómetro 0 al 10 entre Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo (CA-280).

Asimismo, siguen cerrados los accesos al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).