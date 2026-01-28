El temporal ha dejado estos días en Cantabria más de 250 incidencias, la mayoría por el fuerte viento

Archivo - Oleaje en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha gestionado en Cantabria en poco más dos días más de 250 incidencias por el temporal, la mayoría a causa del fuerte viento que ha azotado la región.

Concretamente, desde que el domingo 25 comenzaron los fenómenos meteorológicos adversos, hasta las 7.00 horas del martes 27, el Centro de Atención a Emergencias 112 recibió 459 llamadas relacionadas con el temporal, de las que se derivaron 253 incidencias.

El día que más llamadas se recibieron y más incidencias hubo fue el domingo, el peor día del temporal a causa de la borrasca 'Ingrid'.

Dado que el viento ha sido en estos días el fenómeno que más problemas ha generado en Cantabria, la mayoría de incidencias registradas han tenido que ver ramas y árboles caídos, cableado descolgado, desplazamiento o daños en mobiliario urbano y señales.

Sin embargo, también ha habido algunas incidencias de mayor relevancia, como algunos daños en fachadas y cubiertas de edificios o la caída de un muro sobre un vehículo en Piélagos.

El temporal ha generado incidencias por muchos puntos de la región, aunque muchas de ellas se han acumulado en municipios del arco de la Bahía, aunque también otros municipios, como Reinosa, han registrado algunas.

A estas más de 250 incidencias, hay que sumar algunas que tuvieron lugar durante el día de ayer a causa del mal tiempo.

Por ejemplo, los Bomberos del 112 tuvieron que acudir a Santoña para retirar un toldo desprendido a causa de la acumulación de granizo.