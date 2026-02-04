El Tercer Sector traslada un mensaje de "serenidad, responsabilidad y compromiso" sobre la acogida de menores migrantes

Archivo - Dos migrantes en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tercer Sector de Cantabria que trabaja en el ámbito de la infancia y la protección de menores ha trasladado un mensaje de "serenidad, responsabilidad y compromiso" ante el debate social surgido en la comunidad a raíz del inmueble que ha adquirido el Gobierno regional en Cartes para acoger, en un principio, a 18 menores migrantes no acompañados, de los que dos han llegado ayer mientras que este miércoles lo harán otros cuatro, y a lo largo de la semana, cuatro más.

En un comunicado, el Tercer Sector ha señalado que "Cantabria ha sido históricamente una comunidad solidaria y acogedora", con una amplia trayectoria en la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

"La acogida de menores migrantes no es una realidad nueva, y se realiza siempre dentro del marco legal vigente, con criterios técnicos, educativos y de protección, y con profesionales especializados", ha indicado. En este sentido, ha precisado que su trabajo tiene como objetivo garantizar el bienestar de los menores y favorecer su desarrollo personal y social, "contribuyendo a entornos seguros y normalizados".

"La protección de la infancia es una responsabilidad colectiva que debe abordarse desde el respeto, la información veraz y la colaboración. Desde el Tercer Sector reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando con profesionalidad y compromiso, convencidos de que la convivencia, el diálogo y el acompañamiento adecuado son la mejor garantía para una integración positiva", ha concluido.