Archivo - 'Territorio' llevará la próxima semana 16 propuestas de teatro, magia, circo, música y narración oral a 13 municipios - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Territorio', organizado por la Consejería de Cultura, continuará acercando la cultura a los rincones de Cantabria durante la semana del 3 al 9 de agosto, con una programación que incluye 16 espectáculos de teatro, magia, circo, música, juegos tradicionales y narración oral en plazas, parques, auditorios y espacios al aire libre de trece municipios de la comunidad autónoma.

La iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno de Cantabria con la descentralización de la oferta cultural y el acceso de la ciudadanía a actividades de calidad, especialmente en el ámbito rural, promoviendo además el trabajo de compañías y artistas profesionales.

La programación comenzará el lunes 3 de agosto en Miengo, donde la Plaza de Cudón acogerá a las 19.30 horas el espectáculo 'Leyendas', de Arche Eventos. El martes 4, el circo llegará a Anievas con 'La plaza es un circo', de Malabaracirco, que se representará a las 17.00 horas en Cotillo.

La actividad se retomará el jueves 6 de agosto con una intensa jornada cultural. A las 17.00 horas, Esfera presentará 'El arriero de los juegos' en la Plaza de Polientes, en Valderredible. Una hora más tarde, a las 18.00 horas, Diego Cathan llevará su espectáculo 'Imaginarium' a la localidad de El Tojo, en el municipio de Los Tojos. Ya por la noche, a las 22.30 horas, el paseo marítimo de San Vicente de la Barquera será escenario de 'Viaje a Venus', de Arche Eventos.

El viernes 7 concentrará seis propuestas. La jornada arrancará a las 12.00 horas en Argoños, donde Asier Moon ofrecerá 'Moon Boom Magic' en la pista polideportiva. Por la tarde, Las Rozas de Valdearroyo acogerá dos actividades consecutivas: a las 17.00 horas, César Bueno representará 'Érase una vez... la calle', y a las 19.00 horas, Esfera pondrá en escena 'Lost in Covers'.

A las 20.00 horas, el Parque de Sansis de Bareyo recibirá a Nando Caneca con 'Uco, un paisano diferente'. Posteriormente, a las 21.30 horas, Mariu Torre actuará en la Plaza Mayor del Fuero de San Vicente de la Barquera con 'Uruna', mientras que a las 22.00 horas el Auditorio Bassens de Suances acogerá la representación teatral 'Mamá', de La Machina Teatro.

El sábado 8 de agosto continuará la programación con cinco espectáculos distribuidos por distintos puntos de la región. Sara Súa presentará 'Toda una vida' a las 17.00 horas en Pesaguero; Esfera llegará a las 18.00 horas a Castanedo, en Ribamontán al Mar, con 'El arriero de los juegos'; y a las 19.30 horas Asier Moon llevará 'Moon Boom Magic' a Pesquera. A las 20.00 horas, el Parque de Jesús de Monasterio de Potes acogerá la obra 'Soy pan, soy paz, soy más', de Ábrego Teatro, mientras que a las 20.30 horas, en el Ferial de Gama de Bárcena de Cicero, Mariu Torre ofrecerá 'Orquestuca La Runfona'.

La semana concluirá el domingo 9 en Suances, donde la Plaza de Viares será escenario, a partir de las 20.00 horas, del espectáculo de magia 'Welcome to the Magic 2.0', a cargo del Mago Iván Giner.

Con esta nueva programación, el circuito Territorio sigue consolidándose como una herramienta fundamental para acercar la creación artística a los municipios cántabros y dinamizar la vida cultural durante el verano, ofreciendo propuestas para todos los públicos y favoreciendo la participación ciudadana en actividades culturales de proximidad.