Ana María Rio - IRENE BERNAD

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral de la profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria (UC), Ana María Rio, ha recibido el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en la tercera edición de los Premios 'Nunca Estarás Sola', convocados por la Fundación REDMADRE.

El galardón, que se entregó el 12 de noviembre en Valencia, reconoce una investigación desarrollada en la UC que aborda una realidad poco estudiada: la experiencia de maternidad de las mujeres con discapacidad intelectual y las barreras sociales, médicas, económicas y asociativas a las que se enfrentan, ha informado este viernes la institución académica.

Titulada 'Subjetividades y maternidad en mujeres con discapacidad intelectual. Reflexiones en diálogo a través de una investigación inclusiva', Rio ha explicado que con esta tesis se ha querido dar "un espacio a las realidades que viven las mujeres con discapacidad intelectual a la hora de ser madres". "Analizamos qué barreras y qué apoyos encuentran en su día a día, tanto en el ámbito médico como en el asociativo, qué personas pueden acompañarlas y qué mensajes reciben de la sociedad".

La tesis, con mención internacional y que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, se desarrolló mediante una metodología de investigación inclusiva y contó con la participación de 13 madres con discapacidad intelectual de distintas ciudades de España. Aunque sus relatos son diversos, la investigadora señala que comparten muchas experiencias, especialmente la falta de apoyos y la presencia de prejuicios.

"Encontraban muchísimos prejuicios que suponían la mayor barrera para ejercer su maternidad; prejuicios incluidos en el ámbito de los profesionales que deberían estar para responder a sus necesidades", ha señalado.

La investigación recoge, además, que las madres dependían en gran medida del apoyo familiar, mientras que muchas parejas desaparecieron tras comunicarles el embarazo.

La falta de empleo, las dificultades económicas y el acceso limitado a la vivienda condicionaron también sus posibilidades de crianza. "No poder desarrollar una crianza como ellas querían, no poder comprar a su hijo un juguete o incluso conseguir comida en los primeros años, fueron dificultades que relataron las madres", ha explicado la investigadora.

PREJUICIOS

De la investigación surgieron una serie de reivindicaciones formuladas por las propias participantes.

Para darles visibilidad y trasladar los resultados más allá del ámbito académico, la profesora elaboró un producto audiovisual junto con las madres con discapacidad intelectual que pretende desafiar las concepciones tradicionales sobre la maternidad y la discapacidad intelectual.

"Queríamos hacer transferencia de una manera real, que llegara a la ciudadanía a los profesionales y a las personas con discapacidad. Si no, estos resultados podrían quedarse en un cajón de la academia", ha apuntado Rio.

Entre las principales conclusiones, la tesis identifica la necesidad de desmontar los prejuicios y discursos capacitistas que todavía condicionan la atención sanitaria, educativa y social de las mujeres con discapacidad intelectual. La investigadora subraya que el ámbito médico constituye "una gran deuda" y reclama una atención basada en las capacidades, los derechos y las necesidades reales de estas mujeres.

"La necesidad de visibilizar sus realidades es lo que permite desmontar estos discursos y estos prejuicios", ha sostenido la autora.

ROMPER ESTEREOTIPOS

La tesis cuestiona el estereotipo de que las mujeres con discapacidad intelectual no pueden ejercer la maternidad o no pueden hacerlo adecuadamente. "No solo pueden ser madres, sino que pueden ser muy buenas madres", ha afirmado Rio.

La investigadora ha explicado que muchos de los miedos y dificultades que relatan las participantes son compartidos por otras madres sin discapacidad intelectual, pero se agravan por una "mirada capacitista" de la sociedad. "El problema no son sus capacidades, ni mucho menos, sino la falta de oportunidades sistemática y estructural que se les ha impuesto", ha denunciado.

El reconocimiento de la Fundación REDMADRE supone para la profesora una reafirmación del compromiso con las madres que participaron en el estudio y una oportunidad para que las entidades de apoyo a la maternidad incorporen una mirada más inclusiva. "Crear ese pequeño puente es una de las satisfacciones que me da este premio", ha añadido.

La investigación comenzó en el año 2017 y se desarrolló con matrícula parcial, compatibilizada con la actividad profesional de la autora. La pandemia de COVID-19 retrasó además el trabajo de campo y el acceso a las participantes, muchas de ellas con mayor vulnerabilidad sanitaria.

"Han sido casi siete años, aunque trabajando en ello probablemente unos cuatro, que es el tiempo habitual de una tesis", ha detallado Rio, que ha agradecido el acompañamiento de su directora, Susana Rojas, así como el apoyo recibido de la Escuela de Doctorado y del programa de doctorado en Equidad, Innovación y Educación de la UC.