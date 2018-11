Tezanos (CIS) ve una "vergüenza" hablar de "cocina" en la encuesta electoral de Andalucía

Publicado 16/11/2018 11:59:03 CET

Cree que, si las elecciones fuesen presidenciales, el PSOE tendría "muy buen resultado" por la "credibilidad que está ganando Sánchez"

SANTANDER, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha considerado que es "una vergüenza" que se hable de "cocina" en la encuesta sobre la estimación electoral en Andalucía.

"Esto es una vergüenza y tendríamos que evitarlo. Puede haber problemas metodológicos, de cálculo... pero no de fiabilidad, no es un problema de cocina porque tú no decides a éste le quito dos puntos, al otro le doy siete... eso es una frivolización de la cuestión", ha dicho el sociólogo.

A su juicio, esta situación de debate sobre "la cocina", que ha asegurado que le genera "pudor", se debe a que "hay una fijación excesiva en los pronósticos", que son precisamente eso, "anticipos, posibilidades", en un "momento de cambio" en el que "no sabemos qué va a ocurrir".

"Me parece casi un poco mágico esto que está pasando de que saquemos una encuesta que está bien hecha y es rigurosa y al día siguiente los periódicos ya salgan diciendo quien va a ganar. Son pronósticos y se pueden equivocar, tienen un margen de error", ha dicho Tezanos durante su intervención este viernes en el Foro SER Cantabria.

Sobre la encuesta de cara a las elecciones andaluzas, ha indicado que "es el resultado de un total de 5.000 entrevistas realizadas en todas las provincias y unos cálculos de escaños y porcentaje de votos" y cuyos resultados se utilizan con "error" porque "se toma la media como noticia redonda".

Además, ha ensalzado que esa encuesta es un pronóstico hecho cuando "un tercio de los andaluces todavía no han decidido a quién van a votar el 2 de diciembre, es decir que hacemos un interpretación sobre qué votará ese tercio", algo que es complicado porque, ha apuntado, "hoy en día la mitad de los electores votan a uno u otro en función de lo que más les convenza en cada momento, y además cada vez se decide más tarde".

Así lo demuestra, ha destacado, que en estos momentos en Andalucía "casi un 30 por ciento de electores no tiene decidido a quién votará y lo decidirán durante la campaña, e incluso hay un 4% que lo decide el mismo día de la votación". "Ante eso no hay pronostico fiable prácticamente al 100%", ha apostillado el director del CIS.

Asimismo, ha explicado que, antes era más fácil determinar qué podrían votar esas personas porque "la gente votaba PSOE, PP o abstención", pero "desde 2015 empiezan a fallar los pronósticos porque hay otros partidos en liza y en estas elecciones andaluzas entra uno nuevo, VOX, que puede obtener algún diputado".

Tezanos ha pronunciado en este foro en Santander la conferencia 'Tendencias políticas y sociales en España', durante la que ha expresado su esperanza de que en nuestro país "podemos entrar en nuevas etapas políticas" y "lo importante es que lo hagamos con serenidad, con espíritu constructivo y sin lenguajes de cañonero, poniendo encima de la mesa racionalidad y argumentos".

Y es que, a su juicio, esas nuevas etapas derivan de la "crisis de los modelos de los partidos tradicionales" a la que estamos asistiendo, principalmente porque los jóvenes, que son el futuro, demandan "partidos más participativos y democráticos".

PEDRO SÁNCHEZ Y PSOE

En este sentido, ha considerado que "el debate que ha tenido lugar en el PSOE en los últimos meses ha sido objeto de tanto seguimiento y atención porque era nuevo, era una especie de sublevación contra las estructuras de poder tradicionales".

"Aparece un líder (Pedro Sánchez), un hijo de antiguos afiliados del PSOE que quiere aportar, que ha viajado, que tiene un doctorado... y que quiere plantear una alternativa, protagonizando una historia de participación bonita", ha opinado Tezanos, que ha calificado todo ese proceso como "una sublevación de las bases, que dijeron 'hasta aquí hemos llegado, queremos opinar y participar'".

El director del CIS, que ha "vivido desde dentro del PSOE todo este movimiento en torno a Pedro Sánchez", ha considerado que ha sido "muy emocionante". De hecho, ha asegurado que, en las encuestas, hay un elemento "subyacente muy importante" y es "la credibilidad que está ganando Pedro Sánchez en esta época de poca credibilidad de los políticos".

"Si las elecciones fueran presidenciales, en vez de por partidos, el PSOE tendría un muy buen resultado en este momento porque el ciudadano ve a Pedro Sánchez como un político limpio", ha enfatizado Tezanos.