La tirolina de Soba se inaugurará el 1 de julio

Archivo - Tirolina de Soba. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tirolina de Soba se prevé inaugurar el próximo 1 de julio, miércoles, según carteles informativos de la cita en los que se destaca que "la espera ha terminado".

"Vuela sobre el Valle de Soba", reza la promoción que da cuenta de la apertura de la tirolina, de doble salto, 421 metros de longitud y 32 de desnivel.

Las obras de la instalación, ubicada en un mirador sobre el río Gándara, finalizaron a principios de año y la idea entonces era que estuviera en funcionamiento en primavera.

Se anunció entonces que el precio de esta atracción, cuyo punto más bajo se sitúa a 108 metros de altura, oscilará entre los 12 y 15 euros.

La instalación contó con un presupuesto de más de 230.000 euros y el plazo de ejecución fue de cuatro meses. Terminados los trabajos y superada la fase de pruebas, el siguiente paso era el suministro de dos casetas y los arneses, mientras el Ayuntamiento ultimaba los trámites para licitar el contrato de gestión.

El Valle de Soba cuenta además con un importante patrimonio subterráneo, con más de 4.500 cuevas, que lo convierten en una de las zonas espeleológicas más importantes de Europa, con cavidades como Mortillano, Covalanas, Cullavera y El Mirón o la cascada del Asón.