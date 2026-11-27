Presentación del concierto solidario a favor de AMUCCAM - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega acogerá el 4 de diciembre, las 20.00 horas, un concierto solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación para la Ayuda a las Mujeres con Cáncer de Mama de Cantabria (AMUCCAM).

Los concejales de Sanidad y Cultura, José Luis Urraca y Esther Vélez, respectivamente; las representantes de AMUCCAM, Leontina Montes y María Jesús Alonso, y Antonio Sainz, integrante de Son de Indianos, han presentado este viernes la iniciativa en la que participarán Son de Indianos, la Agrupación Puertochico, el Coro Santa María de Solvay junto a la Orquesta de Plectro de Cantabria y el Conservatorio de Música de Torrelavega.

Urraca ha destacado la importancia de la investigación, los avances médicos y la prevención en la lucha contra el cáncer de mama, incidiendo también en la necesidad de ofrecer apoyo a las mujeres diagnosticadas y a sus familias.

"Detrás de cada cáncer de mama hay la historia de una mujer", ha señalado el concejal de Sanidad, quien ha puesto en valor la labor de acompañamiento que desarrolla AMUCCAM durante todo el año, facilitando que las mujeres puedan compartir experiencias y afrontar la enfermedad sin sentirse solas.

En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la asociación y ha indicado que este jueves, en la Comisión de Bienestar Social, se aprobó una subvención de 10.800 euros para AMUCCAM, entidad que dispone además de un local municipal en las Galerías Pereda para desarrollar su actividad.

Por su parte, Montes ha agradecido la colaboración municipal y ha destacado la importancia del apoyo psicológico que reciben las mujeres a través de la asociación. "Estamos muy arropadas", ha afirmado.

En representación de las agrupaciones musicales, Sainz ha expresado su satisfacción por participar en esta iniciativa solidaria y ha recordado la trayectoria de Son de Indianos, formación que nació hace 16 años para reivindicar géneros musicales como el bolero, la cumbia y el chachachá, vinculados a la historia de la emigración cántabra a América, y que desde entonces ha participado en numerosas actividades de carácter social y cultural.

Las entradas tendrán un precio de cinco euros y podrán adquirirse a partir del lunes, 30 de noviembre, a través de los canales habituales de venta del Teatro Municipal Concha Espina, en www.tmce.es y www.giglon.com.

Urraca ha animado a la ciudadanía a asistir a este concierto, una oportunidad para poner "la música al servicio de una causa" y contribuir a la labor que realizan las integrantes de AMUCCAM: "ayudar a quienes están ayudando".