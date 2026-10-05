Toda la Cámara cántabra menos el PSOE expresa su "malestar" al Ministerio por el "abandono" de las infraestructuras

Archivo - Trenes de Cercanías de Cantabria.- Archivo - ADIF - Archivo

SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, Vox y el diputado no adscrito, Cristóbal Palacio), excepto el PSOE, han apoyado este lunes en el Pleno una iniciativa en la que manifiestan su "malestar" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por el "abandono general" que padecen las infraestructuras de la comunidad autónoma.

En concreto, la proposición no de ley presentada por los 'populares' se refiere a la paralización de las obras del tercer carril de la A-67 entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, así como a la supresión de 50 viajes cada semana a lo largo del mes de septiembre en la Red de Cercanías Ferroviarias de la región.

El diputado del PP y senador autonómico Íñigo Fernández, ha señalado que este debate ha "perdido un poco el sentido" porque la iniciativa proponía a la Cámara condenar y mostrar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) el "malestar" de Cantabria ante la situación que vive el transporte por carretera y ferrocarril, tras el anuncio del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones, aunque cree que esta pnl puede ser "el anticipo" de lo que van a manifestar los ciudadanos en las urnas.

Y es que, según Fernández, el 29 de noviembre los españoles tendrán la oportunidad de mostrar su "malestar, condena y rechazo" a la gestión de Sánchez a lo largo de los últimos ocho años que, a su juicio, ha sido "el peor Gobierno" de la democracia.

El diputado y senador 'popular' ha censurado las "promesas incumplidas y mala gestión" del Gobierno de Sánchez, especialmente en las Cercanías. "Se nos ha estado engañando durante años", ha denunciado Fernández, en relación a los nuevos trenes comprometidos con Cantabria tras el error en el diseño de los convoyes que no cabían por los túneles.

De esta forma, espera que cuando los ciudadanos sean llamados a las urnas muestren también su condena a la gestión "fracasada, negativa, oscura y corrupta" de Sánchez.

Por su parte, desde el PRC, su portavoz, Pedro Hernando, ha compartido la preocupación que plantea esta iniciativa sobre la necesidad de exigir al Gobierno de España "explicaciones, soluciones y, sobre todo, respuestas" sobre los compromisos adquiridos con Cantabria. Si bien ha defendido esta exigencia al Ejecutivo central "esté quien esté".

En este sentido, ha apostillado que "en Madrid ha gobernado el Partido Popular durante muchos años y estas infraestructuras no se ejecutaron". De igual modo, ha indicado que "el PSOE ha gobernado en Madrid muchos años y las seguimos esperando".

Por ello, ha exigido "que cuando lleguen a Madrid, cumplan" y que, si cambia el Gobierno, Fernández "vaya allí y exija al Gobierno que cumpla" con las Cercanías, con la A-67 y con todos los proyectos que hay en marcha.

Mientras que Vox, que también ha apoyado la iniciativa, ha denunciado "la pérdida y el bloqueo" de inversiones del Gobierno socialista en Cantabria, especialmente en las comunicaciones ferroviarias.

El diputado Armando Blanco ha criticado el "tratamiento tercermundista" de las infraestructuras ferroviarias de la región, donde las estaciones están "abandonadas" y existe una "absoluta falta de empatía" con los pasajeros, con incumplimientos de horarios y eliminación de frecuencias, lo que lleva a que las Cercanías "no sea una alternativa seria y fiable" y los usuarios tengan que decantarse por el uso del coche.

CARTERA DE INVERSIONES "SIN PRECEDENTES"

No obstante, el PSOE ha rechazado la propuesta. El diputado Pablo Zuloaga ha reconocido que Cantabria necesita "más infraestructuras" y "mejores" carreteras, ferrocarriles y conexiones con los puertos, así como seguir avanzando en la conexión ferroviaria con la meseta, pero, ha subrayado "reivindicar no significa negar la realidad".

En este punto, ha subrayado que Cantabria tiene hoy encima de la mesa una cartera de inversiones del Estado "que no tiene precedentes" y ha citado proyectos como la integración ferroviaria de Torrelavega, la estación intermodal de La Pasiega o el Desfiladero de la Hermida.

Ha indicado que "una cosa es decir que falta y otra es decir que no se esté haciendo". "Creo que hay que distinguir entre anunciar, que es lo que hacía el Partido Popular, y ejecutar, que es lo que está haciendo el Gobierno de España", ha dicho.

Así, Zuloaga ha avanzado que el Partido Socialista va a seguir reivindicando y ejecutando más inversiones para Cantabria, pero se niega a participar de los "sainetes" del PP.