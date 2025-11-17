Todos los grupos del Parlamento se unen para que Cantabria tenga un plan que aborde la fragilidad de los mayores

Archivo - Imagen de archivo de una actividad del Día Internacional de las Personas Mayores - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno regional a elaborar e implantar en un plazo de seis meses un 'Plan de Abordaje de la Fragilidad en Personas Mayores', con el objetivo de prevenir los problemas de salud y fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal.

Vox ha sido el impulsor de esta iniciativa que ha recabado el apoyo de los otros tres grupos de la Cámara (PP, que ha introducido una enmienda de modificación, PRC y PSOE), aunque no ha sido unánime al contar con la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio -ex de Vox-.

La PNL se basa en la idea de "mejor prevenir que curar", como ha defendido la diputada de Vox Natividad Pérez, que ha expuesto que el modelo sanitario actual es "fundamentalmente pasivo y meramente reactivo: es un modelo que está en espera, en stand-by. Espera a que el mayor sufra la caída, espera a la fractura de cadera, espera a la pérdida de autonomía para entonces, y sólo entonces, actuar".

Algo que no solo es "inhumano", sino también "económicamente insostenible" porque "la fragilidad no es gratis". "No es un ahorro", sino "una negligencia que pagamos todos los cántabros", porque "cuando fallamos a la hora de la prevención, entramos en el gasto de la dependencia consolidada", ha explicado la parlamentaria.

Así, el texto que ha salido adelante insta al Gobierno (PP) a elaborar el citado plan con una memoria económica y objetivos de reducción de la prevalencia de fragilidad cuantificables y evaluables anualmente, establecer un programa de cribado de la fragilidad para todos los mayores de 70 años en las consultas de Atención Primaria y crear Unidades Funcionales de Prevención de la Fragilidad en todas las áreas de salud.

También exige fortalecer la coordinación sociosanitaria "real y efectiva" reconociendo el papel "fundamental" de la familia como pilar del cuidado de los mayores, promover protocolos para la correcta adecuación nutricional y revisión de la polimedicación, realizar campañas de sensibilización y elaborar una memoria económica detallada que cuantifique el coste actual de la atención a las consecuencias de la fragilidad -fracturas de cadera, hospitalizaciones evitables, institucionalización...- y la previsión de ahorro que generará la implantación de este plan.

La iniciativa original daba tres meses para la elaboración de esta memoria, pero este plazo ha quedado eliminado con la enmienda del PP, que ha introducido algún cambio con el objetivo de que "aumente el bienestar de los mayores, pero también la sostenibilidad del sistema, lo cual es perfectamente compatible", ha dicho el diputado Alejandro Liz.

Desde el PRC, aunque han votado a favor, consideran que la PNL era "mejor sin la enmienda", porque como ha señalado Rosa Díaz "suaviza" las peticiones y "templa mucho los tiempos".

Y el PSOE también ha criticado al PP al destacar que la fragilidad ya está recogida de forma específica en el Plan de Salud Mental de Cantabria 2022-2026, pero "tenemos instrumentos que este Gobierno se está permitiendo no utilizar y no desarrollar", ha apuntado Norak Cruz.

PACTO POR LA NATALIDAD

Previamente al debate de esta PNL, el Pleno ha arrancado este lunes con otra iniciativa de Vox, una moción sobre el Pacto por la Natalidad que no ha salido adelante. El grupo la presentó a raíz de la interpelación realizada en la sesión del pasado lunes a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, y después de que el Parlamento aprobara otra propuesta para impulsar este Pacto en febrero.

Es por ello que el diputado Armando Blanco ha dicho que quería arrojar luz sobre los "efectos paranormales que habitualmente suceden en las consejerías del Partido Popular": iniciativas "que se acuerdan, pero que no se cumplen", o que "se dan por cumplidas con cuestiones que nada que ver con lo que tendrían que cumplir".

En este caso, Vox solo ha contado con el voto a favor del PRC -para el que el Pacto por la Natalidad es "ahora más necesario que nunca" ante los datos- y ha lamentado que los 'populares' son "cada vez menos fiables", por lo que ha aprovechado para hacer alusión a la negociación presupuestaria con la que el PP trata de conseguir acuerdos para poder aprobar las cuentas de 2026 y les ha advertido que "si abandonan la verdad, la lealtad y la fiabilidad", también "abandonan los posibles acuerdos con Vox".

En respuesta, la diputada del PP Yolanda García ha señalado que la iniciativa "se está cumpliendo con medidas muy concretas" -como las ayudas a las madres y la ejecución del Plan Corresponsables, entre otras- y "con diálogo social". Además, cree que con propuestas como la de este lunes "solo buscan confundir al ciudadano" respecto a políticas que "ya están funcionando". "Les recuerdo que el PP somos el partido de la familia", ha sentenciado.

Además, ha reprochado a Blanco que abandonara el Pleno cuando intervenía la consejera, mientras que éste ha cuestionado las diferencias entre su primera y su segunda intervención. "Lo hemos llamado Expediente X Begoña sobre el pacto de la natalidad", ha dicho.