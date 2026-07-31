Tolón afea a las CCAA del PP y Vox el 'plantón' en la sectorial

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ve "muy triste" el 'plantón' que le dieron el pasado miércoles las comunidades gobernadas por el PP --entre ellas Cantabria-- y Vox en la sectorial en la que se iban a tratar temas "muy importantes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Santander, la ministra ha explicado que, primero, cuatro comunidades justificaron su ausencia por los incendios y el Ministerio les dio la facilidad de que pudieran conectarse online, "como siempre", y que no fueran los consejeros.

Pero para Tolón lo más triste" es que otras comunidades, dos horas antes del inicio de la sectorial, "empezaron a justificar sin ningún tipo de argumento que no iban a venir", provocando que no hubiera quorum para poder celebrarla. "Por la noche sí que había quorum", ha enfatizado.

La ministra ha insistido en la importancia de los temas que se iban a tratar en dicha sectorial, como la aprobación de la distribución territorial de casi 31,3 millones para FP; el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, e informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años.

Tolón ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Santander, antes de clausurar en el Palacio de la Magdalena un curso dirigido por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.