Tolón afea a las CCAA del PP y Vox el 'plantón' en la sectorial

Dice que "lo más triste" fue que varias lo anunciaron "sin ningún tipo de argumento" solo dos horas antes del encuentro, rompiendo el quorum

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Ricardo Rubio - Europa Press
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 31 julio 2026 10:50
Seguir en

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ve "muy triste" el 'plantón' que le dieron el pasado miércoles las comunidades gobernadas por el PP --entre ellas Cantabria-- y Vox en la sectorial en la que se iban a tratar temas "muy importantes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Santander, la ministra ha explicado que, primero, cuatro comunidades justificaron su ausencia por los incendios y el Ministerio les dio la facilidad de que pudieran conectarse online, "como siempre", y que no fueran los consejeros.

Pero para Tolón lo más triste" es que otras comunidades, dos horas antes del inicio de la sectorial, "empezaron a justificar sin ningún tipo de argumento que no iban a venir", provocando que no hubiera quorum para poder celebrarla. "Por la noche sí que había quorum", ha enfatizado.

La ministra ha insistido en la importancia de los temas que se iban a tratar en dicha sectorial, como la aprobación de la distribución territorial de casi 31,3 millones para FP; el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, e informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años.

Tolón ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, en Santander, antes de clausurar en el Palacio de la Magdalena un curso dirigido por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado