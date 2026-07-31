Tolón apoya la concentración de las AMPA de centros cántabros ante la Consejería en contra los recortes

Archivo - La ministra de Educación, Milagros Tolón - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha trasladado "todo su apoyo" a la concentración que este viernes a mediodía han convocado ante la Consejería varias Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) de diferentes centros públicos de Cantabria para protestar por los recortes de aulas y profesorado previstos para el próximo curso por la Consejería de Educación que dirige el popular Sergio Silva.

"A mí esto me preocupa mucho, tienen todo mi apoyo porque la educación pública nunca puede ir para atrás, retroceder, tiene que ir siempre a más", ha afirmado este viernes a preguntas de los periodistas en el Palacio de la Magdalena de Santander, donde ha acudido a clausurar un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) dirigido por el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos.

La ministra, que el jueves se reunió con una de las AMPAS de un centro de Colindres afectado por estos recortes del Ejecutivo regional, ha reconocido que le "preocupa" la situación que se puede desencadenar en Cantabria y en otras comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.

En contraposición, ha reivindicado que el Gobierno de España en estos últimos ocho años ha triplicado el presupuesto en Educación con respecto al que había con el PP. Según ha detallado, Cantabria ha recibido 300 millones "para hacer una educación pública de calidad".

"Hemos aumentado no solo en programas de cooperación territorial, en cada territorio, el presupuesto, la inversión en Educación y hay que garantizar una educación pública y de calidad", ha subrayado.

Tolón ha insistido en que "no valen retrocesos en algo tan importante" e "imprescindible" para un país como la educación pública.