Tolón asegura que en las comunidades que gobierna la derecha "los derechos están amenazados"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, clausura un curso de verano del CIS, en el Palacio de la Magdalena, a 31 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este viernes que las comunidades en las que gobierna la derecha, "como en la Comunidad de Madrid, los derechos están amenazados".

Así lo ha destacado durante su discurso en la clausura del Seminario 'Sexo, género y poder. Tendencias, identidades y patrones erótico-sexuales y vitales en las sociedades del siglo XXI' organizado por el CIS en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

La ministra ha criticado que esos gobiernos de derechas, "en los que a veces entra la extrema derecha", "vetan la educación sexual, niegan la violencia machista y quieren que la sociedad calle y se vuelva al mundo del silencio y de la vergüenza".

En este sentido, ha opinado que un gobierno de coalición entre la derecha y la "extrema derecha" "no apoyaría" un curso como en el que hoy ha participado porque, a su juicio, las cuestiones que se han tratado "estarían expulsadas de la agenda pública".

Sin embargo, Tolón ha apuntado que callar "nunca ha protegido a quien sufre discriminación y violencia", algo que tiene claro el Gobierno de España (PSOE-Sumar) que defiende unas políticas "que ofrezcan soluciones y no oculten la discriminación".

Por otro lado, ha recordado que hace no tantos años el sexo, el género y la identidad sexual "condicionaban la libertad de las personas y a quien podía estudiar, trabajar o participar en asuntos públicos".

Ha rememorado que, cuando se presentó en 2015 a la Alcaldía de Toledo, había "mucha gente" que decía que una mujer no podía ser alcaldesa, y ganó.

En esta misma línea, ha concretado que el poder "no es de gobiernos o leyes", sino que es que cada persona tenga la capacidad de decidir sobre su vida.

"Creo que hemos avanzado enormemente pero no ha llegado solo: nuestras abuelas lucharon para que nosotras estemos hoy aquí. Además, los gobiernos progresistas han sabido convertir en derechos lo que durante siglos no vivimos", ha celebrado.

Tolón ha subrayado que, a lo largo de la historia, las mujeres no han disfrutado de los mismos derechos que los hombres, que en las familias se esperaba de ellas "obediencia y renuncia", y ha concretado que las personas LGTBI tampoco.

"Sus identidades se consideraban una amenaza hasta que la sociedad y los gobiernos socialistas han hecho avanzar en los derechos de todas las personas", ha insistido.

Al respecto, ha recordado que en 2005 se reconoció el matrimonio homosexual, en 2023 se garantizó el derecho de las personas LGTBI y en 2024 se aprobó la Ley de Paridad.

"Ampliar derechos no obliga a nadie a ejercerlos, simplemente impide que alguien se los pueda negar a los demás", ha apostillado la ministra.

Para Tolón, la política ha de actuar "con rigor y garantizar los derechos de las personas", y ha opinado que estos valores se han de transmitir desde la base, es decir, desde las aulas educativas.

Así, ha asegurado que la educación afectivo-sexual tiene que estar en las clases pero también en las familias, "porque se debe de proporcionar a los más jóvenes información adecuada" sobre este asunto.

"Desde el Gobierno queremos que el profesorado tenga herramientas para prevenir, detectar y afrontar situaciones de peligro desde el primer momento y que ningún niño que lo está pasando mal se sienta solo", ha concluido.