El consejero de Salud, César Pascual, con la nueva Junta Directiva del Colegio de Médicos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Cantabria ha tomado posesión este martes en un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena, al que ha asistido el consejero de Salud, César Pascual, quien ha ofrecido "colaboración y diálogo" a la nueva directiva encabezada por Javier Hernández de Sande, que repite como presidente.

Hernández de Sande se ha comprometido a continuar realizando una gestión "seria, transparente e ilusionante para ayudar y acompañar como se merecen a los más de 4.200 médicos cántabros".

Asimismo, se ha referido a los desafíos que tiene por delante la profesión, entre los que ha destacado el uso de la Inteligencia Artificial, la lucha contra el intrusismo profesional y la defensa de una medicina basada en la evidencia, el conocimiento y la seguridad de los pacientes.

También ha reivindicado el papel de los médicos como "referentes imprescindibles" en el cuidado de la salud y como líderes de las decisiones que afectan al futuro de nuestra sociedad, que, a su juicio, debe mantener un sistema sanitario "de calidad, gratuito y universal".

Por su parte, Pascual ha deseado suerte a la nueva junta de cara al mandato de cuatro años que ahora comienza y ha agradecido su compromiso con el colectivo médico.

El consejero ha expresado su voluntad de seguir manteniendo una "interlocución cercana" con el Colegio de Médicos, de forma que la entidad colegial participe en la aplicación y evaluación de las políticas sanitarias del Gobierno de Cantabria y que la Administración corresponda con "la franqueza y la disposición de corregir lo que haga falta".

Además, ha valorado la diversidad de la nueva Junta Directiva, que cuenta con perfiles de diferentes ámbitos profesionales. "Me alegra que en la misma mesa se sienten quienes conocen el hospital y quienes pasan consulta en un pueblo, quienes acompañan a los médicos que empiezan y quienes saben lo que supone cerrar la última consulta después de una vida ejerciendo, quienes enseñan, quienes ejercen en la privada y quienes trabajan en las administraciones públicas", ha afirmado.

Finalmente, ha hecho hincapié en la importancia del Colegio para salvaguardar el desarrollo de la profesión y, especialmente, como colectivo que ofrece a los profesionales médicos la certeza de que, "cuando llega un momento difícil, siempre hay alguien al otro lado" dispuesto a ayudar.

También han asistido a la toma de posesión la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y expresidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Tomás Cobo, entre otros representantes institucionales.

La candidatura encabezada por Hernández de Sande ha sido la única presentada al proceso electoral abierto el pasado mes de agosto en la entidad colegial y se compone de 14 médicos, ocho mujeres y seis hombres. Así, acompañan al presidente en esta nueva etapa María Jesús Cabero (vicepresidenta primera), Raúl Sota (vicepresidente segundo), José Ramón Pallás (secretario general), Francisco José Hernández (vicesecretario) y Verónica Nicolás (tesorera).

Completan el equipo Pablo Grijuela (vocal de médicos jóvenes y promoción del empleo) y Carmen Huidobro (vocal de médicos jubilados), María José Domínguez (vocal de médicos de hospitales), Aránzazu Rojo (vocal de médicos de Atención Primaria urbana), Mónica González (vocal de médicos de Atención Primaria rural), José Ramón Fernández (vocal de médicos tutores y docentes), María Monserrat Matilla (vocal de médicos de ejercicio privado) y María Obregón (vocal de médicos de las administraciones públicas).