Toman posesión los nuevos consejeros, a los que Buruaga pide diálogo, trabajo

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con los nueve consejeros de su Gobierno después de que éstos hayan tomado posesión - C. ORTIZ-EUROPA PRESS

Les exige ponerse "a trabajar por Cantabria desde este mismo momento para no defraudar". "No podemos fallar y no vamos a fallar", ha dicho



SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los nueve consejeros del nuevo Gobierno de Cantabria (PP) han jurado este lunes su cargo y, a ellos, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, les ha agradecido su "valentía" y les ha pedido ser "humildes", "dialogantes", "empaparse del sentir" de los cántabros y hacer que la vida de éstos sea "un poco mejor".

"El trabajo todo lo vencerá", ha afirmado Buruaga durante su intervención, que ha servido para cerrar el acto de toma de posesión de los consejeros celebrado en un patio del Parlamento abarrotado de autoridades de la comunidad en distintos ámbitos y de familiares y allegados de los nuevos consejeros.

Buruaga ha señalado en que ella y su "equipo" asumen "un reto difícil y apasionante" que es "construir la Cantabria de las oportunidades para todos", una comunidad "pujante", "más dinámica" económica y socialmente y con unos servicios públicos "eficientes y de calidad" que "vuelva a estar donde merece": "a la cabeza del crecimiento económico, el empleo y el bienestar".

Y para lograrlo se ha comprometido a que el nuevo Gobierno va a "cumplir hasta la última coma" de su "contrato con los cántabros" que presentó el PP y que logró la "confianza" de los cántabros el pasado 28 de mayo. "Cientos de miles de cántabros nos miran con esperanza", ha advertido.

Por ello, Buruaga ha encomendado a los integrantes de su equipo ponerse "a trabajar por Cantabria desde este mismo momento para no defraudar". "No podemos fallar y no vamos a fallar. Vamos a dar a los cántabros la región que se merecen", ha dicho la también líder del PP, que ha insistido en que la comunidad emprende una "nueva etapa": "la del cambio y el diálogo".

Buruaga cree que ha conformado un equipo "sólido", "cohesionado" e integrado por personas con perfiles, biografías, edades y personalidades "diferentes" pero que "todos" tienen en común que son "de su plena confianza", "leales y comprometidos" con su "proyecto de región", "con Cantabria y los cántabros" y son personas "con talento y reconocida trayectoria profesional".

"Aquí no hay fichajes galácticos ni paracaidistas sino profesionales que conocen la realidad de Cantabria, saben lo que tienen entre manos y vienen aprendido", ha dicho Buruaga, que ha destacado que ha elegido "personas con los pies de la tierra", de la "Cantabria real" y que "saben lo que es pasar problemas".

Además, son personas "con criterio, moderadas, pragmáticas y que tienen una enorme capacidad de diálogo porque lo han practicado ya". Y es que Buruaga les ha pedido que sean "dialogantes con los agentes económicos y sociales, con las instituciones y con el resto de opciones políticas" y "sobre todo, con los distintos sectores de la sociedad cántabra.

"Para tomar decisiones y aceptar es más importante escuchar que hablar", ha dicho la presidenta de un Gobierno del PP en minoría en le Parlamento.

A todos hechos les ha agradecido el haberle dicho "sí a la primera" y su disposición a asumir un cargo que les exigirá "muchas horas" de trabajo, "renuncias personales" y, a veces, "críticas".

"Algunas han llegado incluso antes que vosotros", ha dicho Buruaga en una velada referencia a las realizadas por el secretario general del PSOE de Cantabria y exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga --presente en el acto-- sobre el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, durante el fin de semana, cuando dio a conocer que éste había tenido impagos de tributos locales, y hoy, apenas unas horas antes del acto, hablando de la sanción que le impuso el Colegio de Veterinarios por una "falta grave" en el desarrollo de su profesión, por la que fue suspendido durante una semana.

CONSEJEROS

Los nuevos consejeros que han tomado posesión hoy son Isabel Urrutia como consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa; Roberto Media, de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; Eduardo Arasti, de Industria, Empleo, Innovación y Comercio; César Pascual, de Salud; Eva Guillermina Fernández, de Cultura, Turismo y Deporte; Luis Ángel Agüeros, de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Sergio Silva, de Educación, Formación Profesional y Universidades; Pablo Palencia, de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, y Begoña Gómez del Río, de Inclusión Social, Juventud , Familias e Igualdad.

Buruaga se ha detenido a hacer una referencia individualizada de ellos y ha expuesto alguna de las tareas que tendrán encomendada esta legislatura cada uno de ellos.

Varios de los nuevos consejeros tiene experiencia política y han ocupado puestos de primera relevantes, aunque solo Arasti ha sido ya consejero (de Industria, durante la legislatura 2011-2015).

Algunos de ellos han tomado posesión visiblemente emocionados y con la voz entrecortada, como ha sido el caso de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que fue secretaria general de la Consejería de Sanidad cuando Buruaga fue consejera del área entre 2011 y 2015.

Cada uno de los que ha jurado su cargo se han fundido después de ello en un abrazo con una Buruaga también emocionada.

La toma de posesión de los consejeros del nuevo Gobierno ha tenido una ausencia destacada, como ha sido la del ya expresidente regional, líder del PRC y diputado regional, Miguel Ángel Revilla.

Sí han estado diputados regionalistas y del resto de grupos (PP, PSOE y Vox); la presidenta del Parlamento, la popular María José González Revuelta; la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones (PSOE), o la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), que también es diputada, y otros regidores de distintos ayuntamientos.

Además, han asistido representantes de la patronal cántabra, de los sindicatos y de otras entidades y colectivos de la comunidad autónoma.

Ha sido un acto breve pero "muy relevante", como ha dicho Buruaga, que ha durado apenas media hora y que ha concluido con una foto de familia de los nuevos consejeros, a los que la mayoría de los asistentes han aplaudido a su llegada y al jurar su cargo.