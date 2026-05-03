Una tormenta causa inundaciones en varias zonas de Santander

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta intensa ha causado inundaciones en varias zonas de Santander a última hora de esta tarde, donde se han registrado 20,8 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada hasta las 21.30 horas.

La lluvia, que ha caído con mucha intensidad desde las 20.30 horas y durante una media hora, ha anegado aceras y carreteras en el centro urbano y en barrios.

De este modo, los Bomberos de Santander y la Policía Local han atendido alrededor de una veintena de incidencias relacionadas con la fuerte tormenta, principalmente en puntos como el túnel de la calle Burgos, que se ha cortado al tráfico; el paseo de Pereda; la zona de Campogiro; el Alisal o la avenida de Pontejos-autovía S-20, han informado fuentes del Ayuntamiento de Santander.

Además, previamente en Torrelavega se han registrado 12 litros por metro cuadrado en una hora y un temporal de granizo ha causado a primera hora de esta tarde un accidente múltiple en la autovía de la Meseta, A-67, en el que 20 personas han resultado heridas leves y se han visto implicados 18 vehículos.