La tormenta obliga a desviar el vuelo de Edimburgo a Madrid

Avión de Ryanair.-ARCHIVO - Europa Press

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tormenta de este sábado en Cantabria obligó a desviar el avión de la ruta Edimburgo-Santander, operado por la compañía Ryanir, al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según han confirmado a Europa Press fuentes de AENA.

La aeronave, que salió a las 14.10 horas de la capital de Escocia, debía de tomar tierra en el Seve Ballesteros algo más de dos horas después, pero finalmente lo hizo en el aeródromo madrileño debido a las condiciones climatológicas que en ese momento se estaban dando en Parayas.

El avión aterrizó a las 19.07 horas en Barajas y los pasajeros fueron trasladados en autobuses hasta Cantabria, que comenzaron a llegar pasadas las 2.30 horas de la madrugada, ha indicado la Asociación de Amigos de Parayas en su red social 'X'.