Más de 5.000 rayos en Cantabria en un domingo de tormentas

Mapa de descargas eléctricas el domingo en Cantabria - AEMET CANTABRIA

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas acaecidas durante la tarde y la noche del domingo han dejado en Cantabria 5.068 rayos, según ha contabilizado la Delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la comunidad autónoma.

Estas descargas eléctricas afectaron a gran parte de la región, incluyendo, entre otras zonas, Santander, la comarca del Besaya, Valles Pasiegos y también puntos de Liébana y la costa oriental de la región.

Las tormentas dejaron fuertes chubascos en varios puntos la comunidad autónoma, algunos de ellos concentrados en cortos periodos de tiempo.

De hecho, en Torrelavega se llegaron a acumular 16,6 litros por metro cuadrado en tan solo diez minutos.

Algunos municipios de la comunidad figuran entre los que más llovió durante el domingo en España, como San Felices de Buelnas, que registró una precipitación acumulada durante la jornada de 24,8 litros por metro cuadrado --la tercera mayor del país--; 11,3 en Castro Urdiales y 9,2 l/m2 en la zona del aeropuerto.

Para este lunes, la Delegación de la AEMET en Cantabria prevé cielo mayormente despejado, con intervalos nubosos por la tarde, y con máximas en descenso en el interior. No se esperan precipitaciones.

Según los últimos datos de la AEMET, actualizados hasta las 9.30 horas de este lunes, los termómetros ya rozan los 25 grados en la zona del Seve Ballesteros (24,8ºC) y en Castro Urdiales (24,7ºC).

Le siguen Santander (23,2ºC), Torrelavega (22,7ºC) y San Vicente de la Barquera (21,8ºC).