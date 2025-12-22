El Torneo de Balonmano de Navidad de Torrelavega reunirá a 650 jugadores y será a favor del Banco de Alimentos

Presentación del torneo - BM TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 33ª edición del Torneo de Balonmano de Navidad de Torrelavega reunirá el próximo sábado 27 de diciembre a 650 jugadores de trece clubes procedentes de cuatro comunidades autónomas y un total de 47 equipos repartidos en cuatro categorías.

La cita tendrá un año más un carácter solidario, ya que cada participante aportará, a modo de inscripción simbólica, un kilo de comida que será donado al Banco de Alimentos de Cantabria.

Junto al Bathco BM Torrelavega disputarán el torneo el Ademar de León, Atlético Valladolid, SCDR Anaitasuna, Balonmano Burgos, Balonmano Vetusta, AB Gijón Jovellanos, CBM Zuazo Femenino, CBM Sariegos, Claret Askartza, BM Kukullaga, CBM Ribadeseslla, Urdaneta Eskubaloia y Atlético Basauri.

Se desarrollará de forma íntegra en la ciudad, con partidos en seis pabellones: Vicente Trueba, Enrique Pérez 'Pachín', Habana Vieja, María Pardo y Miguel Herrero 'Chuchi Puente' y el IES Garcilaso de la Vega.

El evento ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Nacho González; el directivo del Bathco BM Torrelavega, Kike Cruz, y el coordinador de la cantera del club, Daniel Hernández.