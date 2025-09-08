El Torrebús será gratuito del 15 al 21 de septiembre, Semana Europea de la Movilidad

TORRELAVEGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Torrebús será gratuito entre el 15 y el 21 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2025.

Así lo han anunciado este lunes el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejal de Movilidad, Jezabel Tazón, que han explicado que se trata de una iniciativa que forma parte de la estrategia del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) para incentivar el uso del transporte público y que se suma a otras campañas desarrolladas a lo largo del año, como los descuentos en diferentes modalidades de abono o la gratuidad del servicio en fechas como las fiestas navideñas o las Fiestas de La Virgen Grande.

Al respecto, han informado que, en ese periodo, entre el 8 y el 17 de agosto, se alcanzó una cifra "récord" de 28.054 viajeros, lo que supuso un incremento del 12% respecto al año anterior (25.048 usuarios en 2024) y un 129% más que en 2021, año en el que comenzó esta campaña con 12.248.

López Estrada ha destacado que los datos demuestran la "buena acogida" que tienen entre los vecinos este tipo de iniciativas, que facilitan el uso del transporte público y contribuyen a reducir el tráfico en la ciudad.

Además, han anunciado que el Torrebús volverá a ser gratuito durante las próximas Navidades, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, siguiendo el mismo objetivo de "fomentar el transporte público y ofrecer facilidades a vecinos y visitantes".

DATOS AGOSTO 2025

Respecto a los datos de uso del Torrebus durante todo el mes de agosto, se alcanzaron 75.938 viajeros, lo que supone un 12,5% más que en el mismo mes de 2024 y marca el mejor registro histórico de un mes de agosto desde que existen datos. La media diaria se situó en 2.450 usuarios, un 13% más que el año anterior, confirmando la tendencia ascendente.

Este crecimiento no es coyuntural, sino que responde a la evolución positiva que se viene registrando durante todo el año, ha informado el Ayuntamiento. En el acumulado de enero a agosto, el Torrebús ha transportado 818.423 viajeros, lo que representa 46.510 usuarios más que en el mismo periodo de 2024, es decir, un incremento del 6%.

En comparación con el mes anterior, julio de 2025, en el que se registraron 72.745 viajeros, el uso del Torrebús en agosto se incrementó en 3.193 usuarios, lo que supone un 4,4% más. También la media diaria pasó de 2.347 a 2.450 viajeros, consolidando la tendencia al alza.

En opinión de López Estrada. "estas cifras consolidan al Torrebús como una opción cada vez más utilizada, fruto de la mejora continua del servicio y de las políticas municipales de fomento del transporte público, como las campañas de gratuidad y los descuentos en abonos".

Por último, han informado que hoy ha comenzado "sin ninguna novedad" el Servicio de Transporte Escolar.