El Torrebus supera los 82.000 viajeros en junio, 3.000 más que en mayo y un 25% más que hace un año

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TORRELAVEGA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte urbano de Torrelavega, el Torrebus, registró en junio 82.256 viajeros, que son 2.998 usuarios más que en mayo y un 24,96 por ciento más respecto al mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 65.824 pasajeros (es decir, ha habido 16.432 más).

Los datos han sido analizados este miércoles en la Comisión Informativa de Urbanismo y Movilidad, según ha informado la concejal del área, Jezabel Tazón, quien ha destacado la evolución del número de usuarios del Torrebus y, especialmente, el crecimiento registrado en el último año.

"El Torrebus continúa aumentando su número de viajeros y los datos de junio confirman una evolución positiva del uso del transporte público en Torrelavega", ha afirmado la edil, que ha subrayado además que la media diaria de viajeros también alcanzó en junio su cifra más alta de los últimos meses, con 2.742 personas, frente a las 2.557 de mayo y las 2.194 de junio 2025, lo que supone aumentos del 7,2% y del 25%, respectivamente.

Por líneas, cinco de las seis que integran el servicio incrementaron su número de viajeros en junio respecto a mayo. La Línea 1 pasó de 18.230 a 18.991 usuarios; la Línea 2, de 24.211 a 24.805; la Línea 3, de 5.621 a 5.820; la Línea 5, de 11.244 a 12.333; y la Línea 6, de 10.117 a 10.441 viajeros.

La única línea que mantuvo prácticamente estable su número de pasajeros fue la Línea 4, con 9.853 frente a 9.813 de mayo, lo que supone también un ligero aumento, aunque representa un descenso respecto a los 11.498.

De este modo, las seis líneas regulares aumentaron su número de viajeros durante el último mes y, en términos interanuales, Tazón ha destacado la evolución de la Línea 2, que ha duplicado el número de usuarios.

MÁS DE 460.000 VIAJEROS EN LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL AÑO

Entre enero y junio de 2026, el Torrebus ha contabilizado cerca de medio millón de viajeros, en concreto 469.919, frente a los 401.003 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone 68.916 usuarios más y un incremento del 17,2%.

La concejal de Movilidad ha valorado estos datos como "un respaldo al trabajo que se está realizando para mejorar el servicio y facilitar los desplazamientos en transporte público" y ha recordado que el nuevo contrato del Torrebus comenzó a prestarse el 30 de junio de 2025.

Asimismo, ha señalado que la evolución de los viajeros permite comprobar el impacto de los cambios introducidos en el servicio, especialmente en las líneas 2 y 4. Según los datos analizados en la Comisión, el número de usuarios de ambas líneas ha aumentado conjuntamente un 114% respecto al mismo mes del año anterior.

Tazón ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de continuar analizando la evolución de la demanda y el funcionamiento de las diferentes líneas para adaptar el servicio a las necesidades de los usuarios y seguir fomentando el transporte público como alternativa a los desplazamientos por Torrelavega y su entorno.

TORREBUS GRATUITO

También ha informado que el Ayuntamiento mantendrá la gratuidad del Torrebus durante determinados días de las Fiestas de la Virgen Grande, la Semana Europea de la Movilidad y las próximas fiestas navideñas.

En concreto, el servicio será gratuito durante cinco días de las fiestas patronales: del viernes 14 al domingo 16 de agosto, así como el sábado 22 y el domingo 23 de agosto.

Durante la Semana Europea de la Movilidad, se podrá viajar gratuitamente en el Torrebus los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre. Y en las fiestas navideñas, el servicio será gratuito el 24 y el 31 de diciembre de 2026 y el 5 de enero de 2027.

En las fiestas de 2025 se contabilizaron 28.457 viajeros, un 42% más que en el mismo periodo del año anterior. Y en la Semana Europea de la Movilidad, antes de la aplicación de la medida, se registraron 9.904 pasajeros, mientras que en 2022, primer año con transporte gratuito durante este periodo, la cifra aumentó hasta los 13.944 usuarios, un 41% más.

En 2023 se alcanzaron los 17.444 viajeros y, pese a ligeros descensos posteriores, en 2025 utilizaron el Torrebus 15.795 personas, cerca de un 60% más que en 2021.

Una evolución similar se ha producido durante las fiestas navideñas. En 2021/2022, antes de implantarse la gratuidad, se contabilizaron 18.337 viajeros, mientras que en las Navidades de 2022/2023 la cifra aumentó hasta los 31.173 usuarios, un 71% más.

Desde entonces, la demanda se ha mantenido en niveles próximos a los 30.000 viajeros, con 29.788 durante las últimas navidades, lo que supone un incremento superior al 62% respecto al periodo anterior a la medida.