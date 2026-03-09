Torrelavega abre este martes la inscripción a 'Abierto en Vacaciones Primavera', con 80 plazas

Cartel de 'Abierto en Vacaciones' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega abrirá del 10 al 16 de marzo el plazo de solicitud de plaza para participar en el programa municipal de conciliación 'Abierto en Vacaciones Primavera 2026', dirigido a niños de entre 3 y 12 años que estén empadronados en el municipio, y que se prestará del 30 de marzo al 1 de abril, ambos inclusive.

En total se ofertan 80 plazas, distribuidas en cuatro centros educativos de la ciudad: CEIP Menéndez Pidal (16 plazas), CEIP Matilde de la Torre (16 plazas), CEIP Menéndez Pelayo (24 plazas) y CEIP José María Pereda (24 plazas), según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El horario de entrada será a las 8.00, 8.30 o a 9.00 horas, a excepción del CEIP Menendez Pelayo, que tendrá entrada a las 7.30, 8.00, 8.30 o 9.00 horas. La salida sin comedor podrá ser a las 13.30 o a las 14.00h, si bien el Menendez Pelayo tendrá posibilidad a también a las 14.30 horas.

El precio oscila entre los 0 y los 18 euros en función de la renta familiar, y las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en Espacio Mujeres de Torrelavega, situado en la Avenida de la Constitución número 14, en horario de 9.00 a 18.00 horas; o a través de cualquiera de las vías previstas en la normativa administrativa.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, las listas provisionales se publicarán el 17 de marzo, abriéndose un periodo para alegaciones o subsanación de documentación hasta el día 23, mientras que las listas definitivas se darán a conocer el 24 de marzo. Para más información se puede llamar al teléfono 942 80 32 08 o escribir al correo electrónico abiertoenvacaciones@aytotorrelavega.es.

La concejala de Igualdad, Patricia Portilla, ha destacado que este programa "es una herramienta fundamental para apoyar a las familias y facilitar la conciliación en los periodos vacacionales escolares", al tiempo que permite a los menores disfrutar de actividades educativas, lúdicas y de convivencia en un entorno seguro.