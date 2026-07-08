Torrelavega abre el plazo de inscripción para participar en la 5ª Liga de Peñas Somos39300

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TORRELAVEGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para participar en la 5ª Liga de Peñas Somos39300, que se desarrollará durante las próximas Fiestas de la Virgen Grande, que se celebrarán del 13 al 23 de agosto.

Las inscripciones pueden realizarse desde este miércoles y hasta el 19 de julio a las 23.59 horas a través de la nueva página web www.patrona39300.es, una de las novedades de esta quinta edición.

López Estrada ha animado a las peñas a participar en una iniciativa que se ha convertido en una parte importante de las fiestas patronales y ha destacado el crecimiento registrado desde su puesta en marcha.

El alcalde ha recordado que la pasada edición contó con 734 peñas y más de 14.000 participantes, unas cifras que reflejan la dimensión alcanzada por la iniciativa y la implicación de los vecinos en la programación festiva.

Para realizar la inscripción será necesario facilitar el nombre y apellidos de los participantes, su DNI, edad y talla de la camiseta, además de elegir el color que identificará a la peña durante las fiestas de este año.

La programación de la 5ª Liga de Peñas Somos39300 volverá a incluir diferentes actividades y concursos, como los de tortilla, arroz o parchís, el Día del Deporte y el concurso Las Peñas Pintan, entre otras propuestas.

La entrega de camisetas está prevista el 6 de agosto, antes del comienzo de las Fiestas de la Virgen Grande. El calendario completo de esta quinta edición de la Liga de Peñas se dará a conocer en los próximos días.