Torrelavega abre el plazo de inscripción para participar en el Programa Termal Social 2026

Cartel del Programa Termal Social 2026 - AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Mayores de Torrelavega ha abierto hoy, y hasta el 1 de diciembre, el plazo de inscripción para la nueva edición del Programa Termal Social 2026, que se desarrollará entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, en horario de mañana.

Dirigida a personas mayores de 65 años empadronadas en el municipio, la iniciativa busca fomentar el bienestar, la salud y la calidad de vida de este colectivo a través de tratamientos termales en el Balneario de Las Caldas.

El concejal de Mayores, Borja Sainz Ahumada, ha explicado que el programa tendrá una duración de una semana e incluirá los tratamientos prescritos en un diagnóstico médico, entre ellos baños de inmersión, inhalaciones difusas, pediluvio, maniluvio, duchas circulares o agua en bebida, entre otros.

"Desde la Concejalía de Mayores seguimos impulsando programas que contribuyen de forma directa a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores, y este programa termal es un buen ejemplo de ello", ha señalado el edil.

Además, ha subrayado que esta iniciativa permite acercar a los vecinos de mayor edad recursos terapéuticos y preventivos en condiciones económicas más ventajosas. "Queremos facilitar que las personas mayores de Torrelavega puedan acceder a tratamientos beneficiosos para su salud en condiciones asequibles, favoreciendo al mismo tiempo un envejecimiento activo y saludable", ha destacado.

Las personas que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de una tarifa especial de 100 euros, frente a la habitual de 150 euros por persona y tratamiento fijada por el Balneario Las Caldas de Besaya.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en el modelo facilitado al efecto, disponible también a través del tablón de anuncios de la web municipal, entre el 11 de mayo y el 1 de diciembre de 2026, de 9.00 a 14.00 horas, acompañadas de copia del DNI.

A esta tarifa especial se suma una ayuda económica municipal de 20 euros para cincuenta participantes, dirigida a quienes, además de estar empadronados en Torrelavega, acrediten documentalmente el importe de su pensión de jubilación correspondiente a 2026. En estos casos, los beneficiarios abonarán únicamente 80 euros por la semana de tratamiento, sin perjuicio de poder disfrutar de una semana adicional abonando la tarifa especial de 100 euros.

Con carácter general, los participantes deberán desplazarse por sus propios medios, si bien el Ayuntamiento pondrá a disposición de los usuarios un servicio de transporte gratuito entre Torrelavega y Las Caldas de Besaya durante los días comprendidos entre el 19 y el 27 de agosto de 2026, ambos inclusive.

El servicio saldrá a las 9.30 horas desde el Puente de Sniace en Barreda y realizará paradas en La Inmobiliaria, avenida de Cantabria y Tanos, con regreso previsto desde el balneario a las 13.30 horas aproximadamente.

Sainz Ahumada ha animado a las personas mayores del municipio a participar en esta nueva edición del programa porque "estamos hablando de una propuesta que combina salud, prevención y atención a nuestros mayores, que son una prioridad para este equipo de Gobierno".