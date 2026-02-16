Torrelavega abre el plazo para pedir la bonificación de las tasas del agua y basuras

TORRELAVEGA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto el plazo de solicitud de bonificación en las tasas fijas de agua, alcantarillado y recogida de residuos sólidos urbanos.

Esta medida está dirigida a familias y personas en situación de vulnerabilidad económica con el objetivo de aliviar el coste de un servicio esencial.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 31 de marzo y las solicitudes se pueden presentar en el Registro General del Ayuntamiento (edificio municipal de La Llama) y en las sedes de Servicios Sociales de Torrelavega.

Los requisitos para acceder a esta bonificación incluyen estar empadronado en Torrelavega o cumplir ciertos criterios económicos, ha informado el Consistorio.

El alcalde, Javier López Estrada, la presidenta de Aguas Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante, y el concejal de Asuntos Sociales, Alberto Rubio, han destacado la importancia de esta convocatoria para que "las familias con menos ingresos puedan afrontar estos gastos con mayor facilidad".