Torrelavega abre el plazo de solicitud de ayudas por la compra de libros y material escolar

Torrelavega abre el plazo de solicitud de ayudas para comprar libros y material escolar - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha abierto, hasta el 24 de febrero, el plazo de solicitud de las ayudas para sufragar gastos de adquisición de libros y material escolar para el curso 2025-2026, dedicadas a familias en situación o riesgo de exclusión social.

Según ha informado el alcalde, Javier López Estrada, el Ayuntamiento ha destina a esta convocatoria una partida de 40.000 euros y los beneficiarios podrán recibir ayudas de 110 euros por hijo, siempre que la familia cumpla los requisitos establecidos en las bases.

Con las ayudas destinadas a alumnos del primer o segundo ciclo de Infantil se podrán subvencionar gastos de adquisición de libros o el material escolar exigido a los menores, sujetos a la patria potestad o tutela de los peticionarios de las solicitudes. También se incluye la compra de babis, material deportivo y mochilas escolares.

En las ayudas destinadas a alumnos de Primaria y Secundaria, serán subvencionables los gastos en material escolar, incluido el deportivo y las mochilas escolares, pero no los libros.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las familias que atraviesan mayores dificultades. "Queremos que ningún niño o niña de Torrelavega quede atrás por motivos económicos, y estas ayudas contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades", ha señalado el regidor.

Las solicitudes, una por alumno, irán dirigidas a la Concejalía de Bienestar Social y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas, o a través de cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si la solicitud es remitida por correo postal, deberá ser presentada en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes de que proceda a su certificación.

AYUDAS COMEDOR

Por otro lado, también se ha abierto el plazo de solicitud de subvenciones a favor de los centros educativos del municipio que durante el curso 2025-2026 prestan servicio de comedor a alumnos de familias en situación o riesgo de exclusión social.

La convocatoria tiene una partida de 36.000 euros y prevé una ayuda máxima por entidad solicitante de 8.500 euros.

Podrán ser beneficiarios los centros educativos de Torrelavega que dispongan de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines sociales que persigue la convocatoria.

El texto íntegro de las bases reguladoras de ambas convocatorias fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria del 29 de enero de 2026, y puede consultarse en el Tablón municipal https://sede.torrelavega.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CO...;PAGE_COD E=PTS2_TABLON_AYUDAS y en la base de datos nacional de subvenciones ( https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria... ). El extracto se ha publicado en el BOC de este 4 de febrero de 2026.