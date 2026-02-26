Torrelavega acoge el domingo el I Torneo de Balonmano Inclusivo 'Jugamos Todos'

Presentación del I Torneo de Balonmano Inclusivo 'Jugamos Todos' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pabellón Vicente Trueba acogerá este domingo, 1 de marzo, el I Torneo de Balonmano Inclusivo 'Jugamos Todos', de carácter triangular, y en el que participarán el Balonmano Torrelavega, Balonmano Base Oviedo y Balonmano La Calzada de Gijón.

Los partidos arrancarán a las 10.30 horas con el estreno del anfitrión contra Confía Vinjoy Base Oviedo. A las 11.30 se medirán los dos equipos asturianos, y una hora después, los naranjas pondrán el broche final a la mañana contra BM La Calzada.

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, acompañado por el presidente de la Fundación Caja Cantabria, Gaspar Laredo; el directivo del Balonmano Torrelavega, Jorge Pérez; y Javier Pérez de la Vega, de la Fundación Fernado Arce, ha presentado el evento, que ha vinculado con "una de las identidades de la ciudad" al unir deporte, inclusión y solidaridad.

Además, ha agradecido a la Fundación Caja Cantabria "el esfuerzo y compromiso que siempre han demostrado con Torrelavega" y ha afirmado que el colegio y el club son "piezas referentes en sus especialidades".

Mientras, Laredo ha manifestado la "satisfacción" y el "orgullo" de la Fundación Caja Cantabria de poder colaborar con un evento que aúna "el aspecto deportivo y social" y que, de esta manera, permite "revertir recursos que se han generado en la propia ciudad".

Por su parte, Pérez de la Vega ha hecho hincapié en lo "importante" que es para los chicos participar en este torneo y ha trasladado el agradecimiento de la Fundación Fernando Arce por contar con ellos.

El directivo del BM Torrelavega también ha tenido palabras de agradecimiento hacia todas las entidades que hacen posible este torneo que nace con vocación de continuidad. "Para nosotros el deporte no es solo llenar el pabellón cada 15 días o quedar subcampeón; también es dejar huella, inmiscuirnos en la red social de esta ciudad, y creo que con este torneo vamos en buen camino", ha concluido.