Torrelavega celebra la feria 'Recíclate' este fin de semana con un centenar de expositores

La concejala Cristina García Viñas y Germán Busqué presentan la XIV Feria del Reciclaje y Consumo Responsable 'Recíclate' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Nacional de Ganados (MNG) acogerá este fin de semana, 7 y 8 de febrero, la XIV Feria del Reciclaje y Consumo Responsable 'Recíclate', que contará con más de 100 expositores, tanto particulares como profesionales y asociaciones, incluidos participantes de otros países como Irlanda, Francia o Italia.

Un año más, habrá un mercado de bicicletas y quienes lo deseen podrán vender la suya, además de un mercado agroalimentario para promocionar productos de cercanía. En esta edición también se ha programado una exposición sobre el décimo aniversario de la Asociación 'Recíclate YA' que recorre su trayectoria, y una muestra que conmemora los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea.

La concejala de Comercio, Ferias y Mercados, Cristina García Viñas, y Germán Busqué, de la Ascociación Recíclate YA, han presentado este lunes en rueda de prensa este evento que han definido como el "mayor mercadillo en Cantabria de objetos de segunda mano, antigüedades, coleccionismo...", con iniciativas que contribuirán a "concienciar a los visitantes en la necesidad de dar una segunda vida a los distintos objetos que su anterior propietario ya no usa".

La cita tendrá lugar en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas, con entrada gratuita para menores de 12 años y personas que acudan en bicicleta. Para el resto, tendrá un coste de dos euros. Además, se podrá participar en el sorteo de una bicicleta clásica BH Gacela rellenando el reverso de la entrada.

La concejala ha destacado que "será una oportunidad para conocer mejor la labor europea en materia de sostenibilidad y se rendirá homenaje a todas las entidades que han colaborado con la asociación a lo largo de esta década", mientras que el representante de la asociación ha hecho hincapié en el objetivo de "fomentar el reciclaje y el consumo responsable".